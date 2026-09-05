Araban'da eğitim bölgeleri müdürler kurulu toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Araban'da eğitim bölgeleri müdürler kurulu toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı

Araban\'da eğitim bölgeleri müdürler kurulu toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu toplantısı düzenlendi. Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'ın başkanlığındaki toplantıda eğitimin kalitesi ve okul ihtiyaçlarıyla yeni yıl çalışmaları değerlendirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Araban İlçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan'ın Başkanlığında Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, ilçedeki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması, okulların ihtiyaçları ve yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ise, "Yeni eğitim öğretim yılının ilçemize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Araban'da eğitim bölgeleri müdürler kurulu toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araban'da eğitim bölgeleri müdürler kurulu toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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