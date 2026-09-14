Ardahan Belediye Başkanı Demir\'den yeni eğitim yılı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanına ortak olduğunu belirterek yeni dönemin sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Eğitime verilen değerin, çocukların ve gençlerin aydınlık bir geleceğe hazırlanmasındaki öneminin altını çizen Başkan Faruk Demir, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder" sözünden hareketle, çocuklarımızı bilimin ve aklın ışığında geleceğe hazırlamak en büyük ortak sorumluluğumuzdur.

Ardahan Belediyesi olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim camiamızın, okullarımızın ve öğrencilerimizin yanında olmaya; daha modern, temiz ve güvenli eğitim alanları oluşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Serhat şehrimiz Ardahan olmak üzere ülkemizdeki tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim ailemizin yeni eğitim-öğretim yılını en kalbi duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve üstün başarılar diliyorum" dedi.