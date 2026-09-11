Ardahan Valisi Yamlı, yeni eğitim yılı öncesi öğretmenlerle buluştu

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Gerçekleştirilen buluşmada, yeni eğitim öğretim yılında okullarda yürütülecek çalışmalar, eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile okul güvenliği başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Yamlı, eğitim camiasının ülkenin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, öğretmenlerin fedakarca yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunan Vali Yamlı, eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Toplantıda öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri de dinlenirken, okulların ihtiyaçları ve eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Vali, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek, eğitim camiasına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.