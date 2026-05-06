Arel Üniversitesi ACCA ile Anlaştı

06.05.2026 01:04
İstanbul Arel Üniversitesi, ACCA ile iş birliği yaparak mezunlarına küresel kariyer fırsatları sunuyor.

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, dünyanın en prestijli muhasebe topluluğu olan ACCA ile iş birliği sözleşmesi imzalayarak küresel akreditasyona sahip üniversiteler arasına katıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi ile ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunları, 180 ülkede geçerli olan ACCA sertifikasyon sürecindeki temel sınavların üçte birinden muaf tutulacak.

Mezunlara 180 ülkede kariyer fırsatı

Rektör Prof. Dr. Ersin Göse ve ACCA Türkiye Ülke Müdürü Seval Sir tarafından imzalanan işbirliği sözleşmesi, öğrencilere dünya çapında kariyer kapılarını aralıyor. Yapılan iş birliği sayesinde, Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunları, 13 adet olan ACCA sınavlarının 4'ünden (yaklaşık 1/3) muaf sayılacaklar. Bu muafiyet hakkı, akredite müfredat kapsamında 2030 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Ayrıca, bölüme bakılmaksızın tüm Arel Üniversitesi öğrencileri, ACCA'nın sertifikasyon süreçlerindeki web sitesi kayıt ücretlerinde özel indirim avantajlarından yararlanabilecek.

"Öğrencilerimiz mezun olmadan sektörden talep görüyor"

Muhasebe ve Finans Bölümü Başkanı Dr. Yasemin Acar Uğurlu, iş birliğinin İstanbul Finans Merkezi'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli sermayeye katkı sunacağını belirterek, "Öğrencilerimizin küresel bir marka olmaları için çalışıyoruz" dedi. İktisadi ve İdari Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Dirican ise müfredatın yapay zekayla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Yönetim, finans, muhasebe simülasyonları, TÜBİTAK projeleri ve Erasmus imkanlarıyla öğrencilerimizi iş deneyimli mezunlar olarak yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akreditasyon süreçlerini titizlikle inceliyoruz"

ACCA Türkiye Ülke Müdürü Seval Sir, 1904'ten bu yana dünyanın en köklü ve en büyük muhasebe topluluğu olan ACCA'nın küresel birikimini Türk akademisi ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Dünyadaki başarılı modelleri Türkiye'ye entegre etmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sir, akreditasyon süreçlerinin titizlikle Londra merkezde incelendiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

