Arıcılara uzmanından eğitim

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Arı Akademisi" programı kapsamında kadın ve genç kursiyerlere yönelik kapsamlı arıcılık eğitimleri gerçekleştirdi.

DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Münir Uçak ile Düzce Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Çaprazlı Akça, Öğr. Gör. Songül Bir ve Öğr. Gör. Merve Kambur Acar tarafından verilen eğitimlerde; ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü üretimi, arı anatomisi ve fizyolojisi, arı hastalıkları ve mücadele yöntemleri, arı ürünleri ve işleme teknolojileri ile arılıkta yenilikçi uygulamalar ve güncel gelişmeler ele alındı.

Teorik bilgiler uygulamalarla pekiştirildi

Eğitimlerde, arıcılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılması, koloni sağlığının korunması ve katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretimi konularına özel önem verildi. Katılımcılar, bilimsel temellere dayalı modern üretim tekniklerinin yanı sıra sektörde karşılaşılan güncel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında da kapsamlı bilgi edindi.

Program kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise kursiyerler; arı kolonilerinin yönetimi, ana arı üretim teknikleri, arı sütü üretim süreçleri ve arı sağlığı uygulamalarını sahada gözlemleme fırsatı buldu. Böylece teorik eğitimlerde aktarılan bilgiler uygulamalarla desteklenerek katılımcıların mesleki deneyimlerinin geliştirilmesi sağlandı.

"Bilimsel bilgiyi üreticiyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Kadınların ve gençlerin arıcılık sektörüne katılımını desteklemeyi amaçlayan Arı Akademisi, sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sunmayı ve nitelikli arıcı sayısının artırılmasını hedefliyor. DAGEM'in bilimsel ve teknik desteğiyle yürütülen eğitimler sayesinde katılımcıların bilgi düzeylerinin artırılması, üretimde kalite ve verimliliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Meral Kekeçoğlu, üniversite-bölge iş birliğini güçlendiren bu tür eğitim programlarının arıcılık sektörünün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bilimsel bilgi ve deneyimi üreticilerle buluşturmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - DÜZCE