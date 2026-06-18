Arpaçay Atatürk İlkokulu\'nda yıl sonu şenliği ve mezuniyet coşkusu

Arpaçay'da yıl sonu şenliği, sergi ve mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, mezuniyet heyecanı da duygu dolu anlar yaşattı.

Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları birbirinden renkli gösterileri sahneledi. 1/A sınıfı öğrencilerinin sunduğu "Merhaba" gösterisiyle başlayan programda, 3/A sınıfının "Fidayda", anasınıfı öğrencilerinin "Balta Balta", 1/A sınıfının "Müsaadenizle Çocuklar", 2/A sınıfının "İşte Bu Bayrak" gösterileri ile 4/A sınıfının hazırladığı "Hababam Sınıfı" ve "Kartal Dansı" performansları izleyicilerden tam not aldı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, veliler ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Program kapsamında 4. sınıf öğrencileri ile anasınıfı öğrencilerine mezuniyet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Belgelerini alan öğrenciler, daha sonra geleneksel kep atma töreni gerçekleştirerek mezuniyet sevinci yaşadı.

Yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde anasınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve beraberindeki protokol üyeleri, stantları inceleyerek öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Programın sonunda konuşan Kaymakam Akköz, yıl sonu şenliğinin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Arpaçay Atatürk İlkokulu'nun yıl sonu şenliği, öğrencilerin başarılarının sergilendiği ve mezuniyet heyecanının yaşandığı unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer aldı. - KARS