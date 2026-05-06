Artiz Mektebi Tiyatrosu Büyüledi

06.05.2026 00:37
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri, 'Artiz Mektebi' ile izleyicileri kahkahaya boğdu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sergilenen "Artiz Mektebi" adlı büyük ilgi gördü. Oyunda rol alan öğrencilerin yüksek performansı dikkat çekerken oyunun sonunda izleyiciler ayakta alkışladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sergilenen "Artiz Mektebi" adlı oyun büyük ilgi gördü. Geceye Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Tokatlı, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idareci, öğretmen, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Oyun öncesi bir konuşma yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Sayın Murat Sadık Öngen sahne sanatlarının insan yaşamında ki rolü ve önemine değinerek büyük emekler ve dev bir kadro tarafından sahneye hazırlanan oyunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Müjdat Gezen ve Kandemir Konduk tarafından yazılan Artiz Mektebi, bir konservatuarda okuyan öğrencilerin ve öğretmenlerin başından geçenleri anlatan bir güldürü. Batı hayranı okul müdüresine karşı öğrencilerin vermiş oldukları mücadeleyi, birbirini seven biri yoksul biri zengin iki gencin hem ailesiyle hemde okulu ticarethane olarak gören okul müdüresiyle olan mücadelesini, yıllar sonra aynı okulda görev icabı karşılaşan iki emekli öğretmenin aşklarını konu alan bir oyun.

Artiz Mektebi'ne dev bir kadro

Oyunun sahnelenmesinde görev alan GKV Özel Okulları öğretmenlerinden Mehmet Ali Erbudak, Hüseyin Kara, Semra Karakuzulu, Hayal Bazoğlu, Şeyma Aslantaş, Meryem Gürsel, Abdullah Doğan'ın yanı sıra teknik destekte Mehmet Falay, Erhan Çağlı, Mehmet Coroz, Cevdet Yalçın, Hüseyin Bakır, Şahin Güner, Kadir Özçelik, Ümit Doğan ve Sibel Narcı görev aldı.

Artiz Mektebi adlı oyunda GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Mehmet Emir Uğur, Ecrin Seher Deniz, Hazal Ece Demir, Mehmet Deniz, Cemre Yıldırım, Öykü Yeğin, Kayra Tavuz, Elif Türkmen, Yağmur Baydar, Mina Kayrak, Nil Demirci, Ceylin Köylüoğlu, Minel Özalp, Mevce Kaygısız, Alp Eymen Yüzbaşı, Duru Taşkın, Hanifi Orak, Rüzgar Özseven, Ela Işıl Aksoy, Nas Benlier, Nazenin Yoldaş, Işılay Kürümlüoğlugil, Almina Potuk, Efe Buğra Erkılınç, İsmet Arıkan, İpek Taşkıran ve Yağmur Yenice rol aldı. Artiz Mektebi adlı oyunda sahne alan Dans Grubunda ise Asya Çağlayan, Birol Gül, Candan Düzen, Alaz Toprak Dereli, Yağmur Yenice, Ali Kemal Sarıoğlu, Naz Ayalp, Anıl Arda Çolak, Dicle Çeri, Doruk Savcı, Efe Onur Narin, Elvin Elif Durmuş, Mehmet Taha Polat ve Doğa Erden görev aldı.

İzleyenleri kahkahaya boğan oyunun ardından GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aysel Tokatlı öğrencileri ve projeye destek veren öğretmen ve idarecileri kutlayarak günün anısına birer çiçek takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

