Atatürk Üniversitesi\'nden Yenilikçi Projeler

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki güçlü performansını yeni proje başarılarıyla sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yürütülen destek programları kapsamında üniversite bünyesinde hazırlanan dört önemli proje destek almaya hak kazanırken, sağlık bilimleri alanında yürütülen yenilikçi çalışmalar bir kez daha tescillenmiş oldu.

Diş hekimliğinden farmasötik teknolojiye, farmakolojiden biyomedikal araştırmalara kadar farklı disiplinlerde hazırlanan projeler; insan sağlığını doğrudan ilgilendiren güncel problemlere çözüm üretmeyi, yeni tedavi yaklaşımları geliştirmeyi ve bilimsel bilgi birikimine katkı sunmayı hedefliyor.

Anne Sütü ve Ağız Sağlığı Arasındaki İlişkiye Işık Tutacak Proje

TÜSEB 2026-A2 Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik A2 Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Apikal Periodontitisin Emziren Annelerde Anne Sütünde Stres, İnflamasyon, İmmünite ve Besleyicilikle İlişkili Biyobelirteçler Üzerine Etkisi" başlıklı proje, 185 bin TL bütçe ile yürütülecek.

Arş. Gör. Melike Kahramanlar'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede; Prof. Dr. Ertuğrul Karataş, Prof. Dr. K. Meltem Çolak, Prof. Dr. Onur Şenol, Doç. Dr. Esra Laloğlu ve Araştırma Görevlisi Hümeyra Nur Tosunoğlu araştırmacı olarak görev alacak.

Proje kapsamında, emziren annelerde görülen apikal periodontitisin anne sütü içeriği üzerindeki etkileri incelenecek. Anne sütündeki inflamasyon, bağışıklık ve besleyicilikle ilişkili biyobelirteçlerin analiz edilmesiyle dental enfeksiyonların anne ve bebek sağlığı üzerindeki sistemik etkilerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor. Literatürde benzeri bulunmayan bu çalışma, ağız ve diş sağlığı ile anne sütü arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Akne Tedavisinde Yeni Nesil İlaç Taşıyıcı Sistemler Geliştirilecek

TÜSEB 2026-A2 Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik A2 Destek Programı kapsamında desteklenen bir diğer proje ise "Akne Tedavisine Yönelik Niozom İçeren Organojellerin Geliştirilmesi ve İn Vitro Olarak Değerlendirmesi" oldu.

300 bin TL bütçeyle desteklenen projenin yürütücülüğünü Hüsne Tatlısu üstlenirken, danışmanlığını Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar yürütüyor.

Ergenlik döneminde oldukça yaygın görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen akne vulgaris hastalığının tedavisine yönelik hazırlanan projede, etkin maddelerin biyoyararlanımını artıracak ve cilt üzerine uygulanabilirliğini güçlendirecek yenilikçi organojel formülasyonları geliştirilecek. Çalışma kapsamında gerçekleştirilecek fizikokimyasal karakterizasyon, hücre kültürü ve biyolojik etkinlik analizleri sayesinde daha güvenli ve etkili topikal tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Alopesi Tedavisine Yönelik Yenilikçi Hidrojel Çalışması

TÜSEB 2026-A3-02 Doktora Öğrencilerine Yönelik A3 Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Alopesinin Topikal Yolla Tedavisine Yönelik Siklosporin A-Siklodekstrin Kompleksi İçeren Hidrojel Geliştirilmesi ve İn Vitro Karakterizasyonu" başlıklı proje ise 400 bin TL bütçe ile yürütülecek.

Arş. Gör. Şeyma Asan'ın yürütücülüğündeki projede danışman olarak Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Nazlı Erdoğdu görev alıyor.

Saç kaybına neden olan ve otoimmün mekanizmalarla gelişen alopesi areata hastalığının tedavisine odaklanan projede, Siklosporin A'nın topikal kullanımını mümkün kılacak hidrojel sistemleri geliştirilecek. Hücre kültürü, deri penetrasyonu ve lokal depozisyon analizleriyle desteklenecek çalışma sayesinde hastaların yaşam kalitesini artırabilecek yeni nesil tedavi yaklaşımlarına bilimsel altyapı oluşturulması hedefleniyor.

MASLD Araştırmasına TÜSEB'den 2 Milyon TL Destek

Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ve TÜSEB 2026-B1-01 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "MASLD'de SNAT Taşıyıcıları ile HNF4A Arasındaki İlişkinin Araştırılması" başlıklı proje de önemli destek alan çalışmalar arasında yer aldı.

Toplam 2 milyon TL bütçeyle yürütülecek projede; Prof. Dr. Elif Çadırcı, Dr. Öğr. Üyesi Hamza Halıcı, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Karaköy Kaya, Araştırma Görevlisi Emir Enis Yurdgülü, Araştırma Görevlisi Erdem Toktay ve Yusuf Anıl Ay görev alıyor.

Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Steatotik Karaciğer Hastalığının (MASLD) moleküler mekanizmalarını araştırmayı amaçlayan proje, amino asit taşıyıcıları ile karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesinde kritik rol oynayan HNF4A arasındaki etkileşimi inceleyecek. Elde edilecek sonuçların, hastalığın tanı ve tedavi süreçlerine yönelik yeni bilimsel veriler sunması bekleniyor.

Başarılı Araştırmacılara Tebrik Ziyareti

Elde edilen başarıların ardından Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, bilim insanlarını ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun selam ve tebriklerini ileten heyet, üniversitenin araştırma odaklı gelişim vizyonuna katkı sunan bilim insanlarının başarılarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, bilimsel üretimin ve proje kültürünün artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi, araştırma altyapısını güçlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel görünürlüğünü artıran projelerle sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda bilgi üretmeye ve topluma değer katmaya devam ediyor. TÜSEB tarafından desteklenen bu projeler de üniversitenin bilimsel araştırma ekosisteminin geldiği noktayı ortaya koyarken, genç araştırmacıların ve akademisyenlerin nitelikli çalışmalarına verilen desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - ERZURUM