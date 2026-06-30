Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilirlikte Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilirlikte Zirveye Çıkıyor

Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilirlikte Zirveye Çıkıyor
30.06.2026 12:23
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Atatürk Üniversitesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda Türkiye'de lider oldu.

Birleşmiş Milletler tarafından 17 başlık altında belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) 2026 Yılı THE Sustainability Impact Ratings Raporu yayımlandı. Rapora göre Atatürk Üniversitesi, 3 alanda dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girerken, 9 alanda Türkiye birincisi oldu. Ayrıca 12 alanda dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi bir başarıya imza attı.

Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ortaya koyduğu performansla ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarıya imza attı. 2024-2026 yıllarını kapsayan değerlendirmelere göre üniversite, dünya genel sıralamasında 1001-1500 bandından 101-200 aralığına yükselerek önemli bir ivme yakalarken, Türkiye sıralamasında ise 43'üncülükten 3'üncülüğe yükselerek büyük bir başarı yakaladı. Bu yükseliş, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki sistematik ve kararlı çalışmalarının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

Küresel Ölçekte Güçlü Rekabet

Söz konusu başarı yalnızca genel sıralama ile sınırlı kalmadı. Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında birçok başlıkta Türkiye birinciliği elde ederek çok yönlü bir performans ortaya koydu. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarıyla dünya 22'nciliği ve Türkiye 1'inciliği elde eden üniversite, temiz su ve sanitasyon alanında da ülke liderliğini üstlendi. Bunun yanı sıra erişilebilir ve temiz enerji alanında dünya 3'üncülüğü, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme alanında dünya 5'inciliği ve eşitsizliklerin azaltılması alanında dünya 8'inciliği gibi üst düzey dereceler elde edilmesi, üniversitenin küresel ölçekte rekabet gücünü açıkça ortaya koydu.

Birçok Alanda Türkiye Birinciliği

Detaylı sıralama verileri incelendiğinde Atatürk Üniversitesinin sürdürülebilir kalkınmanın birçok boyutunda Türkiye'de ilk sırada yer aldığı görülüyor. Temiz su ve sanitasyon, erişilebilir enerji, ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, sudaki yaşam, karasal yaşam ve küresel ortaklıklar gibi alanlarda Türkiye birinciliği elde edilmesi, üniversitenin sürdürülebilirlik yaklaşımını bütüncül bir şekilde ele aldığını ortaya koydu. Bu başarı, yalnızca belirli alanlarda değil, sürdürülebilir kalkınmanın hemen her başlığında istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini gösterdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Üretimi Toplumsal Faydaya Dönüştürüyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitenin bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştürme hedefi doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerine entegre edildiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu yaklaşımın uluslararası sıralamalarda elde edilen başarıyla somutlaştığını ifade etti. Üniversitenin yalnızca akademik çıktı üretmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm üreten, çevresel duyarlılığı yüksek ve insan odaklı bir yükseköğretim modeli benimsediğini dile getiren Hacımüftüoğlu, elde edilen derecelerin bu vizyonun bir sonucu olduğunu kaydetti.

Stratejik Vizyon ve Kurumsal Kararlılık

Stratejik planlama, disiplinlerarası araştırmalar ve güçlü iş birlikleriyle desteklenen bu süreç, Atatürk Üniversitesinin küresel ölçekte daha görünür ve etkili bir kurum haline gelmesini sağladı. Sürdürülebilirlik ekseninde yürütülen çalışmaların her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çekilirken, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde örnek gösterilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı ifade edildi.

Elde edilen bu başarı, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik performansıyla değil; toplumsal katkı, çevresel sorumluluk ve küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesiyle de öne çıkan bir üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Neyi Hedefliyor?

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğun sona erdirilmesi, kaliteli eğitimin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, eşitsizliklerin azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi gibi insanlığın ortak önceliklerini kapsayan 17 küresel hedeften oluşmaktadır. Bu amaçlar, ekonomik kalkınmanın çevresel ve sosyal sorumluluklarla birlikte yürütülmesini teşvik ederken; devletlere, üniversitelere, özel sektöre ve sivil topluma daha adil, kapsayıcı ve yaşanabilir bir dünya için ortak bir yol haritası sunmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının hayata geçirilmesinde üniversiteler kritik bir rol üstlenmektedir. Bilimsel araştırmalarıyla küresel sorunlara çözüm üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve toplumsal dönüşüme öncülük eden yükseköğretim kurumları; eğitim, araştırma, yönetişim ve toplumsal katkı faaliyetleri aracılığıyla Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 hedefe doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Sustainability Impact Ratings kapsamında değerlendirilmekte; üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik performansları uluslararası ölçekte ölçülmektedir. Bu sıralamalar, üniversitelerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve küresel kalkınmaya sundukları katkıları da ortaya koymaktadır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilirlikte Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

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