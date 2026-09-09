ATÜ'de uluslararası miras konferansı 15 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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ATÜ'de uluslararası miras konferansı 15 Eylül'de başlıyor

ATÜ\'de uluslararası miras konferansı 15 Eylül\'de başlıyor
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erasmus+ destekli Heritage Game projesinin kapanış konferansına 15-17 Eylül'de ev sahipliği yapacak. Hibrit formatta düzenlenecek etkinlik, kültürel mirasın oyunlaştırma ve dijital teknolojilerle korunmasını ele alacak.

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Heritage Game" projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026", 15-17 Eylül tarihleri arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ATÜ kampüsünde hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım imkanı sunan hibrit formatta düzenlenecek olan uluslararası konferans, Avrupa'nın dört bir yanından akademisyenleri, teknoloji geliştiricilerini ve kültür mirası uzmanlarını Adana'da bir araya getirecek. Etkinlik boyunca kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, oyunlaştırma modelleri, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ile topluluk tabanlı miras koruma stratejileri multidisipliner bir yaklaşımla ele alınacak.

Oyunlaştırmanın dinamik gücü ön planda

Konferans Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu arasında yer alan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin uluslararası alandaki bilimsel ve kültürel iş birliklerine öncülük etmeye devam ettiğini belirterek, kültür mirasının teknolojiyle entegrasyonunu hedefleyen bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Sözen ayrıca, projenin kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasında oyunlaştırmanın dinamik gücünü ön plana çıkardığına dikkat çekti.

Uluslararası hakemli dergide yayımlanma fırsatı

Konferans programı kapsamında Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya gibi pek çok farklı ülkeden davetli konuşmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim ATÜ'de uluslararası miras konferansı 15 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

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