ATÜ, kültürel mirasta oyunlaştırma konferansına ev sahipliği yapıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Heritage Game" projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026" organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Birliği Erasmus+ destekli "Heritage Game" projesi kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında sanal ve artırılmış gerçeklik gibi dijital inovasyon araçları ile oyunlaştırma yöntemlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. 17 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek olan kapanış konferansı kapsamında farklı ülkelerden gelen araştırmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmalarıyla projenin çıktılarını ve yeni nesil teknolojik uygulamaları ele alacak.

Üniversite kampüsünde hibrit formatta düzenlenen uluslararası konferansın açılış programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kültürel mirasın dijital çağda yeniden yorumlanmasının önemi

Açılış töreninde konuşan ve projenin önemine dikkat çeken ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, konuşmasında kültürel mirasın dijital çağın sunduğu imkanlarla yeniden yorumlanmasının önemini vurguladı. Rektör Sözen, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve uluslararası araştırmacılara teşekkür ederek organizasyonun bilim dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tomar Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Joo Freitas Coroado ile Proje Koordinatörü Prof. Dr. Célio Gonçalo Marques da konuşmalarında uluslararası iş birliğinin altını çizerek ev sahipliğinden dolayı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ve tüm çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundular.

Projenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki katkılarına dikkat çeken Adana Vali Yardımcısı Hasan Balcı, organizasyona katkı sağlayan kurumlara ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kültürel miras, sanal artırılmış gerçeklik, oyunlaştırma ve dijital inovasyon konularının ele alınacağı konferans, 17 Eylül Perşembe gününe kadar akademisyen ve araştırmacıların bildiri sunumlarıyla devam edecek. Konferans programı kapsamında Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya gibi pek çok farklı ülkeden davetli konuşmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek.