ATÜ, Teknik Üniversiteler Birliği'ne Katıldı - Son Dakika
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ATÜ, Teknik Üniversiteler Birliği'ne Katıldı

ATÜ, Teknik Üniversiteler Birliği\'ne Katıldı
03.06.2026 15:48
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Adana ATÜ, Türkiye'nin en prestijli akademik birliği olan Teknik Üniversiteler Birliği'ne dahil oldu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Türkiye'nin en prestijli akademik oluşumlarından biri olan "Teknik Üniversiteler Birliği"ne katıldı.

Teknik Üniversiteler Birliği; mühendislik, mimarlık ve temel bilimler alanlarında Türkiye'nin Ar-Ge potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne yön vermek amacıyla en güçlü teknik üniversiteleri tek bir çatı altında topluyor. ATÜ'nün bu birliğe dahil olmasıyla, ortak uluslararası projeler, laboratuvar ve altyapı paylaşımları, öğrenci ve akademisyen değişim programları gibi pek çok alanda yeni ve geniş ufuklar açması bekleniyor.

Geleceğin teknolojilerine ortak imzalar atılacak

Genç, dinamik ve üretken yapısıyla dikkat çeken ATÜ, Teknik Üniversiteler Birliği bünyesinde yürütülecek ortak çalışmalarla geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor. Özellikle yapay zeka, savunma sanayii, biyoteknoloji ve sürdürülebilir enerji gibi kritik alanlarda, birliğin diğer güçlü üyeleriyle birlikte makro ölçekli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

ATÜ'nün başarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, bu üyeliğin geleceğe dönük vizyonumuzun güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Sözen şunları kaydetti:

"Üniversitemizin Teknik Üniversiteler Birliği'ne kabul edilmesi, kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge, inovasyon ve sanayi iş birliği ekseninde attığımız kararlı adımların çok kıymetli bir sonucudur. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına yön veren İTÜ, ODTÜ, YTÜ, gibi köklü çınarlarla aynı vizyonu paylaşmak ve bu elit birlikte yer almak, üniversitemizin akademik yetkinliğini ve rüştünü ulusal düzeyde bir kez daha kanıtlamıştır. Bu üyelikle başlayacak ortak akıl ve iş birliği kültürü sayesinde, öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza çok daha geniş imkanlar sunacağız. Üniversitemizi bu gurur tablosuna taşıyan tüm akademik ve idari mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor bu tarihi adımın üniversitemiz, Adana'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Adana, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ATÜ, Teknik Üniversiteler Birliği'ne Katıldı - Son Dakika

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