ATÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu Akredite Edildi

05.05.2026 23:08
Adana ATÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu 5 yıl akreditasyon aldı, Türkiye'de sayılı üniversitelerden.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), akademik kalite standartlarını tescillemeye devam ediyor. ATÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, DEDAK tarafından 5 yıl süreyle tam akredite edilerek Türkiye'de bu başarıyı elde eden sayılı devlet üniversitesinden biri oldu.

ATÜ, dil eğitimindeki kalitesini kanıtladı. Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Yabancı Diller Yüksekokulu Mayıs 2026 - Mayıs 2031 dönemini kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle akreditasyon almaya hak kazandı.

Türkiye'de akreditasyon alan sayılı kurumlardan biri

Bu prestijli unvanla birlikte ATÜ, Türkiye genelinde akreditasyon belgesine sahip olan sınırlı sayıdaki devlet üniversitesi arasındaki yerini aldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan bağımsız bir kuruluş olan DEDAK'ın bu kararı, üniversitenin Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı'ndaki eğitim-öğretim kalitesinin, yönetim süreçlerinin ve öğrenci destek hizmetlerinin ulusal standartlara uygunluğunu resmileştirmiş oldu. ATÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, akreditasyon süreci boyunca DEDAK ölçütlerini korumayı ve geliştirmeyi taahhüt ederek, Türkiye'de dil eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaya devam edecek. Bu başarı, üniversitenin sadece yerel değil, uluslararası alanda da rekabet edebilir mezunlar yetiştirme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"Akdeniz Bölgesi'nde bu unvana sahip tek üniversiteyiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin küresel bir kampüs olma vizyonuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Üniversite olarak yüzde 100 İngilizce eğitim veren bir kurum olmanın sorumluluğunu büyük bir titizlikle taşıyoruz. Dil eğitimi, öğrencilerimizin dünyayla rekabet edebilmesi için en temel anahtarımızdır. DEDAK tarafından aldığımız bu 5 yıllık akreditasyon, sadece bir başarı belgesi değil, eğitim kalitemizin, müfredatımızın ve yönetim anlayışımızın uluslararası standartlara uygunluğunun resmi bir tescilidir. Akdeniz Bölgesi'nde bu unvana sahip tek üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu önemli süreçte, kaliteden ödün vermeden gece gündüz çalışan tüm akademik ve idari personelimize, özellikle Yabancı Diller Yüksekokulu ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. ATÜ ailesi olarak akademik mükemmeliyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." - ADANA

Kaynak: İHA

