AUMUN\'26 Başladı

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen AUMUN'26 Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 1 Mayıs itibarıyla başladı. Üç gün sürecek organizasyon, 3 Mayıs'ta sona erecek.

Antalya genelinden lise öğrencilerinin katıldığı konferansta gençler, Birleşmiş Milletler simülasyonu kapsamında farklı ülkelerin delegeleri olarak görev alıyor. Katılımcılar, belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda İngilizce tartışmalar gerçekleştirerek diplomasi, müzakere ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştiriyor. Yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı etkinlikte 9 ayrı komite çalışmalarını sürdürüyor. Komitelerde uluslararası güvenlik, çevre sorunları, uyuşturucuyla mücadele, hukuk, tarih ve havacılık gibi farklı alanlarda önemli başlıklar ele alınıyor.

Okul Müdürü Haldun Çevik, Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler) konferansının Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizasyonuyla başladığını ve 3 gün boyunca gençlerin kendilerini her yönden geliştirerek dünya diplomasisi,müzakere ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirebileceğini söyledi. - ANTALYA