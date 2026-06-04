Aydın\'da Eğitim Süresi Artıyor, Kadınlar Geri Kalıyor

2025 yılı verilerine göre Aydın'da ortalama eğitim süresi 9,3 yıla yükselirken, kadınların eğitim süresi erkeklerin gerisinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'ın ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,3 yıl oldu. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl iken erkeklerin ortalama eğitim süresi ise 9,8 oldu. Ayrıca Aydın genelinde 2024 yılında 9,1 olan ortalama eğitim süresi, 2025 yılında yüzde 2 oranında artış gösterdi. 2025 yılı verilerine göre Aydın, ülke ortalamasının altında kalırken, Türkiye geneli 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl oldu. 2025 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl oldu.

534 bin 831'i erkek, 545 bin 765'i kadın olmak üzere toplam 1 milyon 80 bin 596 nüfuslu Aydın'da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 15 bin 34 oldu. İl genelinde 3 bin 26 erkek okuma yazma bilmezken, kadınların sayısı erkeklerin yaklaşık 4 katı üstüne çıkarak 12 bin 8 oldu.

Diğer eğitim durumlarına bakıldığında ilkokul mezunu 269 bin 18, ilköğretim mezunu 76 bin 798, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu 176 bin 912, lise ve dengi meslek okulu mezunu 243 bin 693, üniversite mezunu 176 bin 118, yüksek lisans yapan 19 bin 56, doktora yapan 3 bin 71 kişi oldu. Eğitim durumu bilinmeyen kişi sayısı ise 8 bin 186 oldu. - AYDIN