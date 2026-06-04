Aydın'da Eğitim Süresi Artıyor, Kadınlar Geri Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Eğitim Süresi Artıyor, Kadınlar Geri Kalıyor

Aydın\'da Eğitim Süresi Artıyor, Kadınlar Geri Kalıyor
04.06.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 verilerine göre Aydın'da ortalama eğitim süresi 9,3 yıl, kadınlar erkeklerden geri kalıyor.

2025 yılı verilerine göre Aydın'da ortalama eğitim süresi 9,3 yıla yükselirken, kadınların eğitim süresi erkeklerin gerisinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'ın ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,3 yıl oldu. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl iken erkeklerin ortalama eğitim süresi ise 9,8 oldu. Ayrıca Aydın genelinde 2024 yılında 9,1 olan ortalama eğitim süresi, 2025 yılında yüzde 2 oranında artış gösterdi. 2025 yılı verilerine göre Aydın, ülke ortalamasının altında kalırken, Türkiye geneli 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl oldu. 2025 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl oldu.

534 bin 831'i erkek, 545 bin 765'i kadın olmak üzere toplam 1 milyon 80 bin 596 nüfuslu Aydın'da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 15 bin 34 oldu. İl genelinde 3 bin 26 erkek okuma yazma bilmezken, kadınların sayısı erkeklerin yaklaşık 4 katı üstüne çıkarak 12 bin 8 oldu.

Diğer eğitim durumlarına bakıldığında ilkokul mezunu 269 bin 18, ilköğretim mezunu 76 bin 798, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu 176 bin 912, lise ve dengi meslek okulu mezunu 243 bin 693, üniversite mezunu 176 bin 118, yüksek lisans yapan 19 bin 56, doktora yapan 3 bin 71 kişi oldu. Eğitim durumu bilinmeyen kişi sayısı ise 8 bin 186 oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aydın'da Eğitim Süresi Artıyor, Kadınlar Geri Kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

09:53
Bu nasıl antrenman Taraftarlar şoke oldu
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:01:09. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Eğitim Süresi Artıyor, Kadınlar Geri Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.