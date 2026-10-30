Aydıntepe'de anaokulu öğrencileri sonbaharda doğada oyun oynayıp keyifli anlar yaşadı - Son Dakika
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Aydıntepe'de anaokulu öğrencileri sonbaharda doğada oyun oynayıp keyifli anlar yaşadı

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Aydıntepe\'de anaokulu öğrencileri sonbaharda doğada oyun oynayıp keyifli anlar yaşadı
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Aydıntepe Anaokulu öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Çocuk' ve 'Maarifin Kalbinde Oyun' temalarıyla düzenlenen etkinlikte sonbaharda doğada oyun oynadı. Çocuklara mevsime uygun geleneksel lezzetler ikram edilirken hikayeler anlatıldı; öğrenciler doğayı gözlemleyip açık havada keyifli zaman geçirdi.

Aydıntepe'de anaokulu öğrencileri, sonbaharın renkleri arasında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Aydıntepe Anaokulu tarafından 'Maarifin Kalbinde Çocuk' ve 'Maarifin Kalbinde Oyun' temaları kapsamında gerçekleştirilen öğrenme etkinliğinde öğrenciler, sonbaharın renklerine bürünen doğada oyunlar oynadı. Çocuklara mevsime uygun geleneksel lezzetler ikram edilirken hikayeler anlatıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sonbahar yapraklarıyla kaplı alanda oyunlar oynayan öğrenciler, doğayı gözlemleyerek açık havada vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan çocuklar, sonbaharın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikle çocukların doğayla vakit geçirmeleri, mevsimlerin değişimini gözlemlemeleri ve oyun yoluyla öğrenmeleri desteklendi.

Kaynak: İHA
EğitimÇocukYaşamSon Dakika

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