Aydıntepe'de Kuşmer Yayla Şenliği'nde Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Aydıntepe'de Kuşmer Yayla Şenliği'nde Güvenlik Eğitimi

Aydıntepe\'de Kuşmer Yayla Şenliği\'nde Güvenlik Eğitimi
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Jandarma, 763 vatandaşı güvenlik ve farkındalık konularında bilgilendirdi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen Kuşmer Yayla Şenliği'ne katılan 763 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından çeşitli güvenlik ve farkındalık konularında bilgilendirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 453 erkek ve 310 kadına KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele, siber farkındalık, yasa dışı bahis ve kiralık araç dolandırıcılığı konularında bilgi verildi.

Vatandaşlara ayrıca sosyal medya kullanımı, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri, "İki Kale Aile", "En İyi Narkotik Polisi Anne", madde bağımlılığı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli konularda hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Etkinlik, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aydıntepe'de Kuşmer Yayla Şenliği'nde Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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