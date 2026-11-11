Aydıntepe’de öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlenerek öğreniyor

Aydıntepe’de öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlenerek öğreniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, ’Maarifin Kalbinde Oyun’ etkinlikleri kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik geleneksel çocuk oyunları ve eğitici etkinlikler düzenlendi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik geleneksel çocuk oyunları ve eğitici etkinlikler düzenlendi.
Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler top verme oyunu oynadı, Hacivat-Karagöz gölge oyununu izledi ve masal çemberine katıldı.
Aydıntepe Anaokulunda ise çocuklar el ele tutuşarak oyun çemberi oluşturdu ve arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadı.
Oyunlar aracılığıyla öğrencilerin arkadaşlarıyla etkileşim kurmaları, birlikte hareket etme ve paylaşma becerilerini geliştirmeleri desteklendi. Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasına yönelik etkinlikler, çocukların okul ortamında eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladı.