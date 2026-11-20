Ayvalık'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen Açık Mikrofon Söyleşisi'nde çocuklar düşüncelerini, hayallerini ve taleplerini paylaştı.

Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen buluşma, Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'nın konseriyle başladı. Ardından çocuklar söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların aktardığı önerileri değerlendireceklerini ve onların sesini karar süreçlerine taşımayı sürdüreceklerini belirtti. Ergin, çocukları dinlemenin ve geleceklerine birlikte yön vermenin önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'na performansları için teşekkür etti.