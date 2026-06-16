Ayvalık'ta Zeytin Çekirdeklerinden sezon finali konseri - Son Dakika
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Ayvalık'ta Zeytin Çekirdeklerinden sezon finali konseri

Ayvalık\'ta Zeytin Çekirdeklerinden sezon finali konseri
16.06.2026 14:32  Güncelleme: 14:33
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, yoğun etkinliklerle geçen sezonu Zeytin Çekirdekleri orkestralarının konseriyle coşkulu bir şekilde kapattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, yoğun etkinliklerle geçen sezonu coşkulu bir kapanış konseriyle tamamladı. Eğitmenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda müzik dolu bir gün yaşandı.

Konserde sahne alan Zeytin Çekirdekleri Mandolin Orkestrası ile Zeytin Çekirdekleri Oda Orkestrası, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı. Yaz sezonu, genç müzisyenlerin performanslarıyla karşılanırken dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu güzel konserin hazırlanmasında emeği geçen eğitmenlerimize, gençlerimize, ailelerine ve bizlerle birlikte olan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ayvalık'ta Zeytin Çekirdeklerinden sezon finali konseri - Son Dakika

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