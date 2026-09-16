Ayvalık’ta ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelengi sunuldu. Törene öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Kutlama programı ise Sakarya İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı programa; Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Havva Taylan, ilçe protokolü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, şube müdürleri, okul yöneticileri ve veliler katıldı.

"10 bin 946 öğrenciyle yeni eğitim yılına başladık"

Programda İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık'taki eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Ayvalık'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılına 10 bin 946 öğrenciyle başladıklarını belirten Bahadır, "Bu büyük eğitim ailesinin her bir ferdinin kendisini güvende, değerli ve geleceğe hazır hissetmesi için yaz boyunca titizlikle çalıştık. Okullarımızın öğretmen kadrolarını tamamladık. İlçemizde hiçbir okulumuzda, hiçbir branşta öğretmen açığı bulunmamaktadır. Ders kitaplarımız öğrencilerimize ulaştırıldı. Tespit edilen eksiklikler de en kısa sürede tamamlanacaktır" dedi.

Ayvalık'a yeni okul yatırımları

Altınova Merkez İlkokulu'nun gelecek hafta yeni binasında eğitim öğretime başlayacağının müjdesini veren Bahadır, "150 Evler Mahallemizde yapımı son aşamaya gelen Nesrin Fikret İnce İlkokulumuzun da yakın zamanda öğrencilerimize kapılarını açmasını planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilçemize kazandırdığımız Zeynep Perkit Fen Lisemiz, Ayvalık'ın akademik eğitim hedefleri açısından önemli bir kazanım olarak yoluna devam ediyor. Altınova'da 24 sınıflı yeni bir ilkokul ile Küçükköy'de Mecit Ataklı İlkokulu ve Ortaokulu için yeni bir okul binasının yapım sürecini başlattık. Ayvalık Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde ise deprem güçlendirme çalışmalarına eylül ayı içerisinde başlanacak."ifadelerini kullandı.

Okullara 85 personel desteği

Öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim görebilmeleri amacıyla okullarda 30 bahçe görevlisinin çalışmaya başladığını açıklayan Bahadır, temizlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi için de mevcut görevlilere ek olarak Toplum Yararına Program kapsamında 55 temizlik personelinin istihdam edildiğini söyledi.

Bahadır, "Bizim için her okul yalnızca bir bina, her sınıf yalnızca bir oda, her öğrenci de yalnızca bir sayı değildir. Bu anlayışla Ayvalık'ta eğitimin niteliğini yükseltmek, çocuklarımızın önünü açmak ve onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların yalnızca zihnine değil, kalbine de dokunuyorsunuz"

Öğretmenlere seslenen Bahadır, "Çocuklarımızın yalnızca zihnine değil, kalbine de dokunan; onlara doğruyu ve güzeli gösteren sizlersiniz. Emeğiniz, sabrınız ve sevginiz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir eğitim yılı, yeni başlangıçlar ve yeni hayaller demektir. Sizden tek isteğimiz; merak etmekten, soru sormaktan, öğrenmekten ve hayal kurmaktan hiç vazgeçmemenizdir. Sizlerin gözlerindeki ışık, bizlerin en büyük umududur. Bu yıl okul hayatınızda oyuna daha fazla yer açıyoruz. 'Maarifin Kalbinde Oyun' anlayışıyla geleneksel oyunlarımızı hatırlamaya devam ediyoruz."

Velilere iş birliği çağrısı

Çocukların yetişmesinde aile ve okul arasındaki güvene dayalı iş birliğinin önemini vurgulayan Bahadır, velilere de şu sözlerle seslendi:

"Çocuklarımızı yalnızca başarılarıyla değil; çabaları, heyecanları ve hayalleriyle de destekleyelim. Çünkü bir çocuğun kendisine inanıldığını bilmesi, ona verebileceğimiz en büyük güçlerden biridir."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgili, vicdanlı, sorumlu, kendisine güvenen, milletine ve insanlığa karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Bahadır; EBA, MEBİ ve yabancı dil eğitimi için geliştirilen DİLİM platformunun öğrencilerin öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik"

Bahadır, "Hangi imkana sahip olursak olalım, eğitimin temelinde insan, sevgi, emek ve dayanışma vardır. Bu nedenle yeni eğitim öğretim yılına Bakanlığımızın belirlediği 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' anlayışıyla başlıyoruz. Bizi güçlü kılan; farklılıklarımızı ayrılık sebebi değil, zenginliğimiz olarak görmek ve aynı bayrağın altında aynı geleceğe umutla bakmaktır" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anan Bahadır, 2026-2027 eğitim öğretim yılının Ayvalık'a, Türkiye'ye ve eğitim camiasına sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerden renkli gösteriler

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Birinci sınıfa başlayan öğrencilere hediyeleri; Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, öğretmenler ve dördüncü sınıf öğrencileri tarafından verildi.

Kutlama programının ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Ömer Çimşit, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Çimşit, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin iyi dileklerini paylaşarak başarılar diledi.