Bağımlılıkla Mücadelede Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

23.05.2026 11:09
Manisa'da düzenlenen panelde Vali Özkan, bağımlılıkla mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Madde Bağımlılığına Çok Boyutlu Yaklaşım Paneli"ne katılarak, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Madde Bağımlılığına Çok Boyutlu Yaklaşım Paneli" geniş katılımla düzenlendi. Programa Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sağlık çalışanları, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Özkan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti. Bağımlılığın sadece bireyi değil; aile yapısını, eğitim hayatını ve toplumsal huzuru da doğrudan etkilediğini belirten Vali Özkan, gençlerin korunmasında aile kurumunun belirleyici bir role sahip olduğunu ifade etti.

Zararlı maddelerin günümüzde toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri haline geldiğini söyleyen Vali Özkan, özellikle çocukların ve gençlerin korunmasının hayati önem taşıdığını kaydetti. Madde bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleri ya da sağlık kuruluşlarının çalışmalarıyla sınırlı kalamayacağını belirten Vali Özkan, ailelerden eğitim kurumlarına kadar herkesin bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında emniyet ve jandarma birimlerinin zararlı maddelerin arzının engellenmesi konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Özkan, sağlık kuruluşlarının ise rehabilitasyon süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini söyledi. Ancak mücadelenin en önemli ayağının maddeye olan talebin azaltılması olduğunu vurgulayan Vali Özkan, bu noktada eğitim ve farkındalık çalışmalarının belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Vali Özkan, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının bağımlılıkla mücadelede en önemli paydaşlardan biri olduğunu ifade etti. Vali Özkan, riskin yalnızca belirli çevrelerle sınırlı olmadığını, tüm gençlerin aynı tehditle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Kurumsal iş birliği ve koordinasyonun önemine de değinen Vali Özkan, bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve ailelerin ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Program kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Metin Gümüş tarafından Sağlıklı Hayat Merkezlerinin tanıtımı ve Sosyal Risk İndeksi Yazılımı hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Panelde ayrıca "Madde Bağımlılığının Biyolojik ve Tıbbi Boyutu", "Madde Kullanımına Götüren Psikolojik Süreçler ve Risk Faktörleri", "Okulda Erken Fark Etme, Önleme ve Müdahale Stratejileri" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Program sonunda Vali Vahdettin Özkan tarafından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Kültür, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

