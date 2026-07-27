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Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreni
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BAU'nun 2025-2026 mezuniyet töreninde Fatma Güzin Turkay birinciliği elde etti.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin, 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti. 26'ncı dönem öğrencilerini mezun eden BAU'nun bu yılki birincisi ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, 3 yıl sektör deneyiminin ardından 2022'de BAU Psikoloji Bölümünü kazanan Fatma Güzin Turkay oldu. 32 yaşındaki Türkay, başarısında psikoloji bölümünde okumanın sağladığı motivasyonun etkili olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin 26'ncı dönem mezunları, Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen törenle kep attı. Törene, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel ve eşi Nurşah Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli heyeti üyeleri, akademisyenler, öğrenci yakınları katıldı. Bu yıl 5 bin 200 öğrencinin mezun olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Çağımız, insanlık tarihinin en büyük dönüşümüne sahne oluyor"

BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel konuşmasında, bulunduğumuz çağın insanlık tarihinin en önemli dönüşümüne sahne olduğunu belirterek, "Dünya artık sadece diploma sahibi insanları değil; problem çözen, değer üreten ve cesaretle hareket eden karakterleri bekliyor. İçinde yaşadığımız çağ, insanlık tarihinin en büyük dönüşümüne sahne oluyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, kuantum teknolojileri ve dijital dönüşüm yaşanıyor. Meslekler, sektörler değişiyor. Hatta başarı tanımı bile değişiyor. İşte tam da bu yüzden Bahçeşehir Üniversitesi olarak biz, sizlere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrenmeyi, sorgulamayı ve değişime liderlik etmeyi öğretmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki; bilgi karakterle birleşmediğinde güç üretir, karakterle birleştiğinde ise değer üretir" dedi.

"Atatürk'ün derin anlayışı ve vizyonu, bize ilham vermeyi sürdürüyor"

Törende konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, yaşam boyunca öğrenmenin devam etmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Üniversiteler merak etmeyi, soru sormayı, farklı bakış açılarıyla düşünmeyi, birlikte üretmeyi ve bilgiyi anlamlı bir etkiye dönüştürmeyi öğreten yaşam alanlarıdır. Çünkü gerçek eğitim, bilgiye ulaşmayı öğretmenin ötesinde, öğrenmeyi bir yaşam biçimine dönüştürebilmektir. Bahçeşehir Üniversitesi olarak biz de eğitimi hiçbir zaman belirli yıllarla sınırlı bir süreç olarak görmedik. Öğrenmenin insanın yaşamı boyunca kendisini geliştirmeye devam ettiği dinamik bir süreç olduğuna inandık. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki derin anlayışı ve vizyonu, bize ilham vermeyi sürdürmektedir."

Konuşmaların ardından bu yıl dereceye giren öğrenciler açıklandı. BAU'nun bu yılki mezunlarından İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Fatma Güzin Turkay birinci, İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Rabia Paşaoğlu ikinci, yine Psikoloji Bölümü öğrencisi Tala Sandouka ise üçüncü oldu.

Altın beyin ödülü verildi

Mezuniyet töreninde BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Fatma Güzin Turkay'a geleneksel altın beyin ödülünü takdim etti. Hediyesini alan Turkay, konuşmasının ardından adının yazılı olduğu plakayı kütüğe çaktı. Tören, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun mezuniyet ilanını okumasıyla öğrenciler hep birlikte kep attı.

ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu, BAU Psikoloji'yi birincilikle bitirdi

BAU'nun bu yılki birincisi 32 yaşındaki Fatma Güzin Turkay'ın, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra, 3 yıl sektörde çalıştığı, ardından 2022 yılında BAU Psikoloji Bölümü'nü kazandığı öğrenildi. Kimya bölümünü 18 yaşında isteyerek seçtiğini ancak zamanla psikolojiye ilgili olduğunu fark ettiğini söyleyen Türkay yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi:

"Kimya mühendisliğini sınav sonucuma göre tercih ettim ve bölümü severek okudum. Fakat özel sektörde çalışmaya başladığımda kendim için doğru olan kariyerin bu olmadığını düşünmeye başladım. İnsan kendisi için en doğru olanı 18 yaşındayken seçemeyebiliyor. Kendi terapi sürecimle birlikte psikoloji alanında makaleler ve kitaplar okumaya başladım. Kendimi daha iyi tanımaya, hayattan ne istediğimi anlamaya başladım. Bir süre sonra kendi mesleğimden çok psikoloji ile ilgilendiğimi fark ettim. Bu süreçte farklı işlerde çalışıp mühendisliğe şans vermek istesem de psikolog olma isteğim ağır bastı. Kariyer değişikliği kararını verdikten sonra yaklaşık 1.5 sene daha çalıştım, kararımın değişmediğini görünce sınava girip okula başladım."

Gelecek hedeflerini anlattı

Gelecekte, klinik psikoloji alanından interdisipliner ve transdisipliner anlayışla nöro çeşitli yetişkinlerle çalışmayı hedeflediğini söyleyen Türkay, nöroçeşitlilik alanını tek bir açıdan ele almak yerine sosyal psikoloji, nöropsikoloji ve klinik psikolojiyi harmanlayarak konuya daha bütüncül bir çerçeveden yaklaşmak istediğini, hayalleri arasında akademisyen olmak da olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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