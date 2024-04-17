Öğretmen atamasında tarih ve sayı belli mi? Bakan Tekin\'den yanıt var

Eğitim

"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına öğretmen atamalarıyla ilgili konuşarak "Bir miktar atama yapacağız." demişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı da açıklamada bulundu. Tekin, atamanın ne zaman ve ne kadar sayıda olacağının henüz belli olmadığını bildirdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI'YLA GÖRÜŞÜLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

ERDOĞAN "RAKAM VERMEK DOĞRU OLMAZ" DEMİŞTİ

Dün Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.