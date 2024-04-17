Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına öğretmen atamalarıyla ilgili konuşarak "Bir miktar atama yapacağız." demişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı da açıklamada bulundu. Tekin, atamanın ne zaman ve ne kadar sayıda olacağının henüz belli olmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.
Dün Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.
Son Dakika › Eğitim › Öğretmen atamasında tarih ve sayı belli mi? Bakan Tekin'den yanıt var - Son Dakika
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'nda birincilik ödülü Kayseri'den Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin oldu. Yarışmaya Türkiye genelinden birçok lise katıldı ve ikincilik Sivas'tan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, üçüncülük ise Nevşehir'den Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Ödüller, düzenlenen törenle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından takdim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulun Sosyal Etkinlikler Kulübü etkinliği kapsamında Çevlik Sahili'nde bir araya gelerek temizlik yaparak çöpleri topladı. Okul Müdürü Esat Boğday, etkinliğin öğrencilerde doğa ve çevre bilincinin gelişmesi ile sosyal farkındalık oluşmasını amaçladığını belirtti.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mezunu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğrencilere hitap etti. Başkan Duman, geleceğin mimarlarıyla iş birliği yapacağını ve her zaman iletişime açık olacağını belirtti.
YÖKAK tarafından yetkilendirilen TUADER, Düzce Üniversitesi'nin Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu başarılı bir şekilde akreditasyon sürecini tamamladı. Akreditasyon Belgesi, Düzce Üniversitesi Rektörü'ne takdim edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi tarafından 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmde Kadın İstihdamı' konulu panel düzenlendi. Panelde öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, 'Turizmin amiral gemisi Kuşadası için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.
Avrupa Üniversiteler Birliği'nde (EUA) ortak üye statüsünde bulunan Düzce Üniversitesi, Swansea'deki EUA toplantısında alınan karar ile tam üye oldu. EUA'da 870 üniversite ve yükseköğretim üst kuruluşu üye olarak yer alırken, Düzce Üniversitesi'nin tam üyelik statüsü kazanması önemli bir prestij ve uluslararasılaşma vizyonuna değer katmaktadır.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında yangın çıktı. Okulda bulunan öğrenci ve personel yangın sırasında tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Düzce Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği'nde tam üyeliğe kabul edildi. EUA'da Türkiye'den 41 üniversitenin tam üyelik statüsünde yer aldığı belirtilirken, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna değer kattığını ifade etti.
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen seminerde, rehber ve psikolojik danışman öğretmenlere ve kolluk personeline çocuklarla iletişim ve psikolojik yaklaşım konularında eğitim verildi.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, bayram tatili sonrası 514 okul servis aracı ve sürücüsünü denetledi. Denetimler sonucunda 11 sürücüye tespit edilen eksikliklerden dolayı toplam 9 bin 872 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında yaya güvenliği bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.
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