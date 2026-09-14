Balıkesir'de yeni eğitim yılı başladı, Vali Ustaoğlu ilk zili çaldı - Son Dakika
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Balıkesir'de yeni eğitim yılı başladı, Vali Ustaoğlu ilk zili çaldı

Balıkesir\'de yeni eğitim yılı başladı, Vali Ustaoğlu ilk zili çaldı
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılış töreninde ilk zili çaldı. İl genelinde 187 bine yakın öğrenci ve 16 bin 500 öğretmen yeni eğitim yolculuğuna başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Ustaoğlu güçlü bir Türkiye temelinin; iyi yetişmiş, sağlam karakterli, bilgi ve beceriyle yüklenmiş nesillerin yetişmesinden geçtiğini söyledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte il genelinde 187 bine yakın öğrencinin ve 16 bin 500 öğretmenin yeni bir eğitim yolculuğuna başladığı bilgisini veren Ustaoğlu, "Türkiye, eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonla çocuklarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının dünyasına hazırlamaktadır. Bizim hedefimiz; bilimi ve teknolojiyi kullanan, düşünen, sorgulayan ve üreten; aynı zamanda tarihini, kültürünü, medeniyet birikimini ve milli değerlerini bilen nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Eğitimin; bilgi ile ahlakı, başarı ile sorumluluğu, çağın imkanları ile kendi kültür ve medeniyet değerleri buluşturan bir anlayışla ele alındığı vurgulayan Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimiz genelinde eğitim altyapımızı güçlendirmeye, çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimini artırmaya ve okullarımızın imkanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak bizim için asıl mesele yalnızca fiziki şartları iyileştirmek değil; bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bilgiyle yüklenmiş, sağlam karakterli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmektir" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, "Türkiye'nin yarınlarına yön vereceksiniz"

Programda yaptığı konuşmada öğrencilere çok çalışmaları, okumaları, araştırıp ve üretmelerini tavsiye eden Vali Ustaoğlu, "Sizler, Türkiye'nin yarınlarına yön vereceksiniz. Çok çalışın, okuyun, araştırın ve üretin. Bilimin ve teknolojinin imkanlarından en iyi şekilde yararlanın. Fakat bütün bunları yaparken kendi dilinizi, kültürünüzü, tarihinizi ve değerlerinizi de yaşatın. Çünkü sizlerin başarısı, sadece kendi geleceğinizin değil, ülkemizin geleceğinin de başarısıdır" şeklinde belirtti.

Konuşmasında; sabırları ve fedakarlıkları için öğretmenlere de teşekkür eden Ustaoğlu, onların çocukların hayatına ve dolayısıyla ülkenin geleceğine dokunan en önemli rehber olduklarını dile getirdi. Eğitimde okul ve aile arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Vali Ustaoğlu, velilere öğretmenlerle aynı hedef etrafında buluşmalarının, onların hem başarısını hem de geleceğe güvenle hazırlanmasını güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eden Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından üçüncü sınıf öğrencilerinden Hakan Gündoğu 'İlköğretim Haftası' şiiri ve ikinci sınıf öğrencilerinden Defne Baydoğdu ise 'Okulum' adlı şiiriyle günün heyecanını bir kez daha yaşattı.

Üçüncü sınıf öğrencilerinin "Malatya-Balıkesir Yöresi Halk Oyunları" gösterileri ile dördüncü sınıf öğrencilerinin "Adım Adım Anadolu" gösterileri de ilgiyle izlendi.

Programın devamında Vali İsmail Ustaoğlu 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk zilini çaldı. Zilin çalmasıyla sınıfları dolduran öğrencileri ziyaret eden Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA

Balıkesir Valiliği, İsmail Ustaoğlu, Balıkesir, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Balıkesir'de yeni eğitim yılı başladı, Vali Ustaoğlu ilk zili çaldı - Son Dakika

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