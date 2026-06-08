Balıkesir Üniversitesi'ne FEDEK Akreditasyonu - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi'ne FEDEK Akreditasyonu

Balıkesir Üniversitesi\'ne FEDEK Akreditasyonu
08.06.2026 11:56
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Biyoloji Bölümü, eğitim kalitesini kanıtlayarak FEDEK'ten 5 yıl akreditasyon aldı.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, eğitim-öğretim kalitesini ulusal düzeyde tescilleyen önemli bir başarıya daha imza attı. Biyoloji Lisans Programı, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

Yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarının önemli bir göstergesi olan akreditasyon süreci kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Biyoloji Bölümü, eğitim programı, akademik kadrosu, araştırma faaliyetleri, öğrenci odaklı yaklaşımı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akreditasyon almaya hak kazandı.

Elde edilen akreditasyonla birlikte Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, ulusal kalite standartlarını karşıladığını belgeleyerek eğitimde kalite ve kurumsal gelişim konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Akreditasyon çalışmaları sonunda Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu da FEDEK Takım Başkanı Prof. Dr. Yakup Kolcuoğlu ve takım üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Rektörlük Senato Salonundaki toplantıda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Er, Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Türker ve bölüm öğretim üyeleri de yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akreditasyonun üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının somut bir sonucu olduğunu belirterek, "Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmaları, eğitim-öğretim süreçlerimizin sürekli gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Biyoloji Bölümümüzün FEDEK tarafından akredite edilmesi, akademik birimlerimizin gösterdiği özverili çalışmaların ve kalite kültürünün önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen Fen-Edebiyat Fakültesi yönetimini, bölüm başkanlığını, akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Balıkesir Üniversitesi'ne FEDEK Akreditasyonu - Son Dakika

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