Bandırma'da miniklere sağlıklı yaşam eğitimi - Son Dakika
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Bandırma'da miniklere sağlıklı yaşam eğitimi

Bandırma\'da miniklere sağlıklı yaşam eğitimi
06.06.2026 12:37  Güncelleme: 12:38
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Bandırma Hasan Atlı İlkokulu'nda Sağlık Bakanlığı ve MEB iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında eğitim verildi, 112 ve UMKE tanıtıldı.

Bandırma Hasan Atlı İlkokulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Osman İmren, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sercan Nayır, okul yönetimi, öğretmenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Hasan Atlı İlkokulu Müdürü Mehmet Güllü yaptı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik çeşitli eğitim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Okul bahçesinde müzik eşliğinde sabah sporu ve yürüyüş etkinlikleri düzenlenirken, öğrenciler yumurta taşıma yarışması gibi eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Programın devamında okulun konferans salonunda öğrencilere yönelik bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda sağlıklı yaşam, psikolojik iyi oluş ve sağlıklı alışkanlıkların önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Jale Diker Alkış, Diş Hekimi Gürkan Kayan, Diyetisyen Aslı Kanbur Usuğ ile Eğitim Hemşireleri Müzeyyen Nomak ve Aysel Sümer tarafından öğrencilere kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirmeler yapıldı. Uzmanlar, çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı alışkanlıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

Program kapsamında ayrıca UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin görev alanları tanıtıldı. Öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenler anlatılırken, sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında da bilgi verildi.

Etkinlikler çerçevesinde okul bahçesine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracı öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi. Görevli personeller, araçların donanımları ve acil durumlarda yürüttükleri çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Program sonunda etkinliklere katılan tüm öğrencilere Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sağlık Elçisi Belgesi" takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bandırma'da miniklere sağlıklı yaşam eğitimi - Son Dakika

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