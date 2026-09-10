Bandırma Kaymakamı Öztürk, uyum haftasında 5'inci sınıf öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Bandırma Kaymakamı Öztürk, uyum haftasında 5'inci sınıf öğrencileriyle buluştu

Bandırma Kaymakamı Öztürk, uyum haftasında 5\'inci sınıf öğrencileriyle buluştu
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Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okula uyum haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulunu ziyaret ederek 5'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette okulda yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgi alan Öztürk, öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okula uyum haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulunu ziyaret ederek 5'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öztürk, okulda yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bandırma'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Okula Uyum Haftası çalışmaları gerçekleştiriliyor. Uyum programı kapsamında öğrenciler 7 Eylül itibarıyla okullarda eğitimlerine başladı.

Bandırma'da uyum programına yaklaşık 1.850 birinci sınıf, 1.900 ortaokul ve 1.000 anaokulu öğrencisinin katıldığı bildirildi.Beraberinde Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'da ziyarette hazır bulundu.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, uyum programı kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulunu ziyaret etti. Okula başlayan 5'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Öztürk, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette okulda yürütülen uyum çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Öztürk, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü. Okula Uyum Haftası kapsamında öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, öğretmen ve arkadaşlarıyla tanışmaları ve okul süreçlerine alışmaları amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bandırma'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bandırma Kaymakamı Öztürk, uyum haftasında 5'inci sınıf öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

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