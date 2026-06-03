Sepet şeklinde tasarlanan insan saçında çikolata ikramı - Son Dakika
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Sepet şeklinde tasarlanan insan saçında çikolata ikramı

Sepet şeklinde tasarlanan insan saçında çikolata ikramı
03.06.2026 19:34  Güncelleme: 19:41
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Bartın'da düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nda 15 meslek lisesi öğrencisinin 120 projesi sergilendi. Adalet alanı öğrencileri iban suçuna karşı uyarı gösterisi yaparken, güzellik alanı öğrencileri Vali'ye saç arasından çikolata ikram etti.

Bartın'da meslek lisesi öğrencilerinin marifetleri, düzenlenen fuar ile görücüye çıktı. Adalet alanında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları gösteri ile iban kullandırma suçuna karşı uyarılarda bulunurken, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında okuyan öğrenciler ise Vali Nurtaç Arslan'a sepet şeklinde tasarladıkları arkadaşlarının saçında çikolata ikram etti.

Bartın il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla Belediye Sosyal tesislerinde Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi. Yoğun,ilgi gören fuarda yer alan 15 Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 120 proje görücüye çıktı. Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen fuar ile uygulamalı atölye çalışmalarının yanı sıra öğrenci projeleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bulunan alanların tanıtımları da gerçekleşti. Fuarda Meslek Liselerinde üretimi yapılan arı ve civciv gibi canlı hayvanların yanı sıra, hazırlanan güneş enerji paneli, yapılan araçlar, teknolojik malzemeler, el işleri gibi birbirinden farklı projeler dikkat çekti.

Katılımcılara projeler hakkında detaylı bilgi veren öğretmen ile öğrenciler, sergiledikleri gösteriler ile de alkış aldı. Üzerlerinde cübbelerle fuar alanındaki stantta katılımcıları karşılayan Adalet Alanı öğrencileri, yaptıkları kısa gösteri ile iban kullandırma suçu ile ilgili mesajlar verdi. Öğrencilerin yüksek sesle yaptığı uyarılar, Vali Nurtaç Arslan ve beraberindekilerin alkışını aldı.

Stantları tek tek gezen Vali Arslan ve beraberindekiler, üretilen teknoloji, malzeme ve ürünleri tek tek inceledi. Bal ikram edilen ve çini plaket verilen Vali Nurtaç Arslan, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerin de yanına giderek, saç tasarımı yapılan model öğrenciler ve kuaförleri ile sohbet etti. Öğrenciler, Vali Arslan'a sepet şeklinde tasarlanan bir saç modelinin arasına konulan çikolatalardan ikram edildi. İnsan saçı ile çikolata ikram edilince şaşıran Vali Arslan, gülerek çikolatayı aldı. "Harika" diyerek öğrencilere teşekkür eden Vali Arslan, başarılı çalışmaları nedeniyle de öğrencileri tek tek kutladı. Bazı katılımcılar ise öğrencilere saç bakımı yaptırdı.

Atıl motorlardan mini cip ve otomobil üreten öğrenciler ise tesisin bahçesinde araçlar ile kısa bir gösteri yaptı.

Fuara Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, il protokolü, oku idareci, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sepet şeklinde tasarlanan insan saçında çikolata ikramı - Son Dakika

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