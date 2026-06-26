Karne dağıtım töreninde öğrencinin ilginç isteği - Son Dakika
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Karne dağıtım töreninde öğrencinin ilginç isteği

Karne dağıtım töreninde öğrencinin ilginç isteği
26.06.2026 12:59  Güncelleme: 13:07
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Bartın'da karne töreninde bir öğrenci, Vali Nurtaç Arslan'dan üst geçitlere güneş enerji sistemi kurulmasını istedi. Vali, öğrenciyi Belediye Başkanı'na yönlendirdi, başkan da fikri beğenerek öğrenciyi makamına davet etti.

Bartın'da karne dağıtım töreninde bir öğrenci, Vali Nurtaç Arslan'dan üst geçitlere güneş enerji sistemi kurulmasını istedi. Vali Arslan'ın yönlendirdiği Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ise fikri beğendiğini belirterek, öğrenciyi makamına devet etti.

Bartın'da bulunan toplam 171 okulda eğitim zili bugün son kez çalarken, toplam 30 bin 777 öğrenci karne aldı. Gerçekleştirilen karne dağıtımı ile 2025-2026 eğitim sezonu sona ererken, toplam 2 bin 621 öğretmen de yaz tatiline girdi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve beraberindeki il protokolü, İnönü İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrenciler karnalerini ve birbirinden ilginç karne hediyelerini protokolün elinden aldı. Sınıfları gezerek öğrencilere tatilde ne yapacaklarını soran Vali Nurtaç Arslan, öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini, ödevlerini yapmalarını ve kitap okumalarını isteyerek tavsiyelerde bulundu.

Karne alan öğrenciden ilginç talep

Karne alan ikinci sınıf öğrencisi ise Vali Hanım diye seslendi Arslan'a, üst geçitlerin üzerine güneş paneli kurulmasını istedi. Öğrenci üst geçitlere kurulacak panellerle, elektrik ihtiyacının yarısının karşılanabileceğini söylemesi üzerine Vali Arslan, kendisini Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya'ya yönlendirdi. Vali Arslan'ın öğrencinin talebini söylediği Belediye Başkanı Yalçınka ise öneriyi beğediğini belirterek, istişare yapmak için makamına davet etti.

Öğrencilerden tablet ve cep telefonu ile sınırlı sürede oynayacakları konusunda söz alan Vali Nurtaç Arslan, öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi. Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada ise başarılı bir eğitim ve öğretim sezonu tamamlandığını belirterek, okul idareci, öğretmen ve öğrencileri emekleri nedeniyle kutladı.

Vali Arslan, okul bahçesinde bekleyen öğrenci velilerine teşekkür ederek, iyi tatiller temennisinde bulundu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karne dağıtım töreninde öğrencinin ilginç isteği - Son Dakika

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