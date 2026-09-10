Bartın'da uyum haftasında 184 okulda 6 bin 623 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Bartın'da uyum haftasında 184 okulda 6 bin 623 öğrenci ders başı yaptı

Bartın\'da uyum haftasında 184 okulda 6 bin 623 öğrenci ders başı yaptı
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Bartın'da uyum haftası kapsamında 184 okulda 6 bin 623 okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi bu hafta okula başladı. 14 Eylül Pazartesi günü ise il genelindeki 171 okulda 28 bin 250 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için ilk ders zili çalacak.

Bartın'da uyum haftasında 184 okulda toplam 6 bin 623 okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi bu hafta okula başlarken, önümüzdeki hafta ise ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 28 bin 250 öğrenci daha ders başı yapacak.

Bartın'da 2026-2027 Eğitim ve Öğretim sezonu için hazırlıklar tamamlanarak, Uyum Haftası çerçevesinde 184 okulda eğitim gören 6623 okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi için ders zili başladı. Öğrencilerin okula uyum sağlaması amacıyla öğrenci velilerinde de gelebildiği okullarda 14 Eylül Pazartesi Günü ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili çalacak. Hafta başında Bartın il genelindeki toplam 171 okulda 28 bin 250 öğrenci zorlu eğitim maratonuna başlarken, toplamda 2104 öğretmen de görev yapacak.

Bartın İl Milli Eğitim Müdür Ramazan Aşçı öğrencilerin güvenliği, huzuru ve en kaliteli eğitimi verebilmek için tüm okullardaki hazırlıkları yeni eğitim sezonu öncesinde tamamlandığını kaydederek, öğrenci, veli ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Bartın, Eğitim, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın'da uyum haftasında 184 okulda 6 bin 623 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da uyum haftasında 184 okulda 6 bin 623 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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