Bartın Üniversitesi'nde Doktora Programı Açıldı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nde Doktora Programı Açıldı

Bartın Üniversitesi\'nde Doktora Programı Açıldı
19.06.2026 10:32
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Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor doktora programı ile spor bilimlerinde yenilikçi çalışmalar yapacak.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) spor bilimleri alanında yenilikçi çalışmaların artırılması, beden eğitimi ile sporun gelişimine katkı sunulması amacıyla Beden Eğitimi ve Spor doktora programı açıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) lisansüstü eğitim alanında akademik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor doktora programının açılması uygun bulundu.

Spor bilimleri alanında araştırma ve eğitim kapasitesini daha ileriye taşımayı hedefleyen doktora programı, alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda spor teknolojilerindeki yeniliklerin takip edilerek uygulamaya aktarılmasına ve yenilikçi sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Spor performansı, egzersiz ve sağlık, spor eğitimi ve spor yönetimi gibi birçok alanda özgün araştırmaların yapılacağı program ile hem akademik bilgi üretiminin artırılması hem de beden eğitimi ve sporun çok yönlü gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Beden Eğitimi ve Spor doktora programının nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesine ve spor bilimleri alanında bilimsel üretimin artırılmasına katkı sunacağını belirterek programın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın Üniversitesi'nde Doktora Programı Açıldı - Son Dakika

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