Bartın Üniversitesi'nden Patentli Hibrit Yapı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın Üniversitesi'nden Patentli Hibrit Yapı

Bartın Üniversitesi\'nden Patentli Hibrit Yapı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi, hidrojen enerjisi üretimi için yapılan hibrit yapıya patent aldı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hidrojen enerjisi üretiminde uygulanmak üzere geliştirilen hibrit yapı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geliştirilen nitelikli projeler aldıkları patentlerle tescillenmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak "Rutenyum Nanoparçacıklı ve Amin Fonksiyonlu Ağ Örgülü Ko-Polimer Destek Materyalinden Oluşan Hibrit Yapının Üretimi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patent almaya hak kazandı.

Nanomalzeme, kataliz ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilen hibrit yapı; BARÜ Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Doç. Dr. Ahmet Bulut ile Pamukkale Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Latif Elçi tarafından geliştirildi. Buluşta rutenyum nanoparçacıkları ile amin fonksiyonlu ağ örgülü ko-polimer destek materyalinden hibrit yapı üretimi sağlanacak. Kimyasal irca etme işlemiyle elde edilen yapı, ardından gerçekleştirilecek işlemlerle kullanıma hazır katalizör haline getirilecek. Üretilen hibrit yapının hidrojen enerjisi üretimindeki uygulamalara katkı sunması hedefleniyor.

Yenilikçi yöntemlerle geliştirilen hibrit yapının patent almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Enerji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın Üniversitesi'nden Patentli Hibrit Yapı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

23:05
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti’ye geçiyor
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 23:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın Üniversitesi'nden Patentli Hibrit Yapı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.