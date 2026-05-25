Bartın Üniversitesi'nden Yerli Laboratuvar Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın Üniversitesi'nden Yerli Laboratuvar Sistemi

Bartın Üniversitesi\'nden Yerli Laboratuvar Sistemi
25.05.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARÜ, laboratuvar süreçlerini dijitalleştiren LABSİS'i geliştirdi, ücretsiz sunulacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından laboratuvar süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yerli laboratuvar bilgi sistemi geliştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) dijitalleşme çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme altyapısını güncelleyerek güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda laboratuvar süreçlerinin daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla BARÜ LABSİS (Laboratuvar Bilgi Sistemi) hayata geçirildi. BARÜ Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde geliştirilen LABSİS; analiz talebi, numune yönetimi, randevu işlemleri, finansal süreçler, faturalandırma, sonuç raporlama ve cihaz yönetimi gibi süreçlerin tek merkezden dijital olarak yönetilmesini sağlıyor.

BARÜ personelinin öz kaynaklarıyla geliştirdiği LABSİS'in kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlaması, üniversiteler arası iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor. Teknolojik altyapısını çağın gerekleri doğrultusunda yenileyen BARÜ, uygulamayı talep eden üniversitelerin kullanımına ücretsiz olarak sunacak.

Dijitalleşmenin yükseköğretim kurumları için önem taşıdığını belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, laboratuvar süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturan BARÜ LABSİS'in geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

BARÜ LABSİS hakkında detaylı bilgiye http://labsis.bartin.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. - BARTIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın Üniversitesi'nden Yerli Laboratuvar Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:02:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın Üniversitesi'nden Yerli Laboratuvar Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.