Bartın Üniversitesi (BARÜ) "2026-2027 URAP Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 15'inci, devlet üniversiteleri arasında ise 50'nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin bilimsel üretkenlik ve araştırma performanslarını değerlendirdiği "2026–2027 URAP Türkiye Sıralaması"nı açıkladı. Bilimsel yayınlar, atıflar, akademik iş birlikleri ve araştırma projelerinin esas alındığı sıralamada Bartın Üniversitesi (BARÜ) 126 devlet üniversitesi arasında 50'nci sırada yer aldı. Ayrıca tıp fakültesi olmayan 85 üniversite arasında 15'inci, 2000 yılından sonra kurulan 127 üniversite arasında ise 21'inci oldu. Türkiye'den 199 üniversitenin yer aldığı listede genel sıralamada ise BARÜ, 62'nci olarak 137 yükseköğretim kurumunu geride bıraktı.

Üniversitelerin akademik performansı 15 göstergeyle değerlendirildi

URAP Türkiye Sıralaması'nda üniversitelerin akademik performansları 15 gösterge üzerinden ele alındı. Makale, atıf, bilimsel doküman, uluslararası ve yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK proje sayılarının yanı sıra öğretim üyesi başına düşen değerler de dikkate alındı.

Değerlendirmede makale göstergeleri için 2025 yılında Q1, Q2 ve Q3 dilimlerindeki dergilerde yayımlanan çalışmalar, atıf, bilimsel doküman, ortak makale ve TÜBİTAK proje göstergeleri için 2021-2025 dönemine ait veriler esas alındı. Doktora mezun ve öğrenci sayıları ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı da sıralamanın diğer ölçütleri arasında yer aldı.

Rektör Akkaya: "Bilimsel üretkenliğimizi artırmaya devam edeceğiz."

BARÜ'nün araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak nitelikli bilimsel yayınlarımızı artırmaya, araştırma kapasitemizi güçlendirmeye, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemize değer katan akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.