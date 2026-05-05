Bartın ve Fırat Üniversiteleri'nden İş Birliği Protokolü

05.05.2026 21:05
Bartın Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Fırat Üniversitesi arasında üniversite-sanayi iş birliğini ve ortak çalışmaları güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü yapıldı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) bilimsel araştırma ve akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak BARÜ ile Fırat Üniversitesi arasında ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi ve nitelikli akademik çıktılar üretilmesi hedefiyle iş birliği protokolü yapıldı. Araştırma-geliştirme projelerinde üretkenliği artırmayı amaçlayan "Bilimsel Araştırma Projeleri İş Birliği Protokolü", BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında üniversite-sanayi iş birliği başta olmak üzere farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek. İki üniversitenin ortak araştırma projeleri geliştirmesine yönelik belirli sayıda proje desteklenecek. Proje süreçleri, BARÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yürütülecek.

Protokolün bilimsel üretkenliği artırma ve ortak araştırma kültürünü geliştirme hedeflerine önemli katkılar sunacağını belirten Rektör Akkaya, yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Göktaş'a teşekkürlerini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

