BARÜ'de başlayan ICER 2026 kongresine 14 ülkeden 300 akademisyen katılıyor - Son Dakika
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BARÜ'de başlayan ICER 2026 kongresine 14 ülkeden 300 akademisyen katılıyor

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BARÜ\'de başlayan ICER 2026 kongresine 14 ülkeden 300 akademisyen katılıyor
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Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (ICER 2026) başladı. 14 ülkeden 300 akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getiren kongre üç gün sürerken, çıktıların ilgili bakanlıklarla paylaşılması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) eğitim alanının önemli buluşmalarından olan "18. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"nde (ICER 2026) 14 ülkeden 300 akademisyen ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

Eğitim alanındaki güncel gelişmeleri, bilimsel araştırmaları ve geleceğe yönelik yaklaşımları ele alan "18. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi" (ICER 2026) Bartın Üniversitesinde (BARÜ) başladı. Bu yıl gerçekleştirilen kongre alanında uzman akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi. Kongrenin Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda yapılan açılış programına Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Eğitim araştırmalarında uluslararası iş birliği vurgusu yapıldı

Programda ilk olarak Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı BARÜ Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Emrullah Yılmaz, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kongreye 14 ülkeden 300 araştırmacının katıldığını belirtti.

Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Sinan Kalkan, ulusal ve uluslararası projeler aracılığıyla eğitim araştırmalarının gelişimine katkıda bulunduklarını ve kongrede paylaşılacak her araştırmanın önemli olduğunu aktardı. Kosova Eğitim Araştırmaları Birliği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Serdan Kervan, kongrenin eğitim alanında teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçların değerlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Uluslararası Eğitimciler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman ise kongrenin Kosova, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'deki eğitim araştırmalarının paylaşıldığı ve bu yönüyle alanda önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Kongreden elde edilen çıktıların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hedefleniyor

Ardından BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Kongre vesilesiyle dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerimiz Bartın'da bir araya geldi. Eğitim bilimleri alanındaki önemli bir kongreyi birçok kuruluşun ilk sıralarda gösterdiği üniversitemizde düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil beceriler dünyada konuşulan ve üzerine çok fazla araştırma yapılan konular. Bununla birlikte yapay zekanın da konuşulacağı kongremizden elde edilen somut çıktıların ilgili bakanlıklarla paylaşılmasını amaçlıyoruz." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz, BARÜ'nün şehre katkısını vurguladı

Programın davetli konuşmacısı olarak yer alan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Türkiye'de her alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Akademisyenlerimizin okullarda öğrencilerimize verdiği teorik eğitimi uygulamaya dönüştürmesi gerekiyor. Bartın'a geldiğimde bir üniversitenin rektörüyle birlikte şehre nasıl katkı verdiğini, öğrencilerinin imkanlarını nasıl artırdığını gördüm. El ele verildiğinde ne kadar güzel hizmetlerin verildiğine tanıklık ettim. Bu vesileyle kongreye davet etmelerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Akkaya hocamıza teşekkür ediyor, sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kongrenin önce ülkemiz akabinde iş birliği yaptığımız ülkeler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Dublin Şehir Üniversitesinden Prof. Dr. Joe O'hara gönderdiği kısa videoyla bir sunum yaparak eğitimdeki güncel gelişmeleri ele aldı. Son olarak Uluslararası Eğitimciler Birliği Başkanı Prof. Dr. Eryaman, "Geleceğin Okulları: Büyük Veriye Dayalı, Kanıt Destekli Okul Değerlendirme ve Eğitimde Mükemmeliyet Projesi" başlıklı sunum yaparak yürütülen çalışmaları ve geleceğe yönelik planlanan projeleri aktardı.

Eğitim alanındaki araştırmaları ve bilim insanlarını bir araya getiren kongre üç gün boyunca farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: İHA
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