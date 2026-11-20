Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'de iklim değişikliğinin kadın sağlığı üzerindeki etkilerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Antalya'da düzenlenen 31. Taraflar Konferansı (COP31) dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmeye devam ediyor. Zirvenin Birleşmiş Milletler yönetiminde akreditasyonla giriş yapılabilen Mavi Alanı'nda (Blue Zone), uluslararası iklim politikalarının ele alındığı resmi müzakereler, bilimsel toplantılar ve iş birliği etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı Prof. Dr. Nurper Güz'ün koordinasyonunda ve Women in Research Network iş birliğiyle düzenlenen uluslararası yuvarlak masa toplantısına davetli konuşmacı olarak katıldı. "Üniversite İş Birlikleri Yoluyla Kadınların İklim Okuryazarlığını Geliştirmek" başlıklı oturumda konuşan Dr. Öğr. Üyesi Çakır Koçak, iklim değişikliğinin kadın sağlığı üzerindeki etkilerini ebelik ve anne-bebek sağlığı perspektifinden değerlendirdi.

İklim değişikliğinin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde oluşturduğu sağlık risklerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çakır Koçak, özellikle kırılgan grupların korunmasında sağlık profesyonellerinin üstlendiği sorumluluklara değindi. İklim değişikliğine karşı dirençli anne-bebek sağlığı sistemlerinin geliştirilmesi, kadınların iklim okuryazarlığının artırılması ve üniversiteler arası bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, iklim değişikliği gibi önemli bir konuda, özellikle kadın ve anne-bebek sağlığına yönelik bilimsel değerlendirmeleriyle BARÜ'yü COP31 Mavi Bölge'de temsil eden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.