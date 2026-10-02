BARÜ, THE 2027\'de 1201-1400 bandında, Araştırma Kalitesi\'nde dünyada 823\'üncü oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1201-1400 bandında yer alırken Türkiye'de 23'üncü oldu. "Araştırma Kalitesi" alanında dünyada 823'üncü, Türkiye'de 6'ncı, devlet üniversiteleri arasında 2'nci olma başarısı gösterdi.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "2027 Dünya Üniversite Sıralaması" (World University Rankings 2027) açıklandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) nitelikli çalışmaları ve bilimsel araştırmalarıyla dünya genelinde 2 bin 297 üniversitenin yer aldığı sıralamada 1201-1400 bandında yer aldı. Yükseköğretim kurumlarının "Öğretim", "Araştırma Ortamı", "Araştırma Kalitesi", "Uluslararası Görünüm" ve "Sanayi" olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirildiği listede BARÜ, uluslararası düzeyde akademik performansını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye sıralamasında 23'üncü sırada

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite değerlendirmeye alındı. BARÜ, Türkiye sıralamasında aynı bantta bulunan 13 üniversiteyle 23'üncü sırada yer almayı başardı. Devlet üniversiteleri arasında ise 11 üniversiteyle 13'üncülüğü paylaştı.

"Araştırma Kalitesi"nde Türkiye'de 6'ncı, devlet üniversiteleri arasında 2'nci

BARÜ, THE 2027 sonuçlarında özellikle "Araştırma Kalitesi" alanındaki performansıyla öne çıktı. Bilimsel yayınların atıf etkisi, araştırma gücü, araştırma mükemmeliyeti ve araştırma etkisi gibi göstergelerin değerlendirildiği "Araştırma Kalitesi" alanında BARÜ; dünyada 823'üncü, Türkiye'de 6'ncı ve devlet üniversiteleri arasında 2'nci sırada yer aldı.

Ayrıca BARÜ; "Araştırma Ortamı", "Uluslararası Görünüm" ve "Sanayi" başlıklarında bir önceki yıla göre puanını artırmayı başardı. BARÜ'nün üç kategoride puanını yükseltmesi; araştırma ekosisteminin geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi etkileşiminin artırılmasına yönelik çalışmalarının önemli sonuçlarından biri oldu.

"Bilimsel üretim ve araştırma kalitemizi geliştirerek başarımızı artıracağız."

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, THE 2027 sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, araştırma kalitesini ve uluslararasılaşmayı merkeze alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda elde ettiğimiz sonucu daha ileriye taşımaktır. Araştırma altyapımızı güçlendirmeye, nitelikli bilimsel çalışmalarımızı artırmaya, uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.