BARÜ, THE 2027'de 1201-1400 bandında, Araştırma Kalitesi'nde dünyada 823'üncü oldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BARÜ, THE 2027'de 1201-1400 bandında, Araştırma Kalitesi'nde dünyada 823'üncü oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BARÜ, THE 2027\'de 1201-1400 bandında, Araştırma Kalitesi\'nde dünyada 823\'üncü oldu.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1201-1400 bandında yer alarak Türkiye'de 23'üncü oldu. Üniversite, Araştırma Kalitesi alanında dünyada 823'üncü, Türkiye'de 6'ncı ve devlet üniversiteleri arasında 2'nci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1201-1400 bandında yer alırken Türkiye'de 23'üncü oldu. "Araştırma Kalitesi" alanında dünyada 823'üncü, Türkiye'de 6'ncı, devlet üniversiteleri arasında 2'nci olma başarısı gösterdi.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "2027 Dünya Üniversite Sıralaması" (World University Rankings 2027) açıklandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) nitelikli çalışmaları ve bilimsel araştırmalarıyla dünya genelinde 2 bin 297 üniversitenin yer aldığı sıralamada 1201-1400 bandında yer aldı. Yükseköğretim kurumlarının "Öğretim", "Araştırma Ortamı", "Araştırma Kalitesi", "Uluslararası Görünüm" ve "Sanayi" olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirildiği listede BARÜ, uluslararası düzeyde akademik performansını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye sıralamasında 23'üncü sırada

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite değerlendirmeye alındı. BARÜ, Türkiye sıralamasında aynı bantta bulunan 13 üniversiteyle 23'üncü sırada yer almayı başardı. Devlet üniversiteleri arasında ise 11 üniversiteyle 13'üncülüğü paylaştı.

"Araştırma Kalitesi"nde Türkiye'de 6'ncı, devlet üniversiteleri arasında 2'nci

BARÜ, THE 2027 sonuçlarında özellikle "Araştırma Kalitesi" alanındaki performansıyla öne çıktı. Bilimsel yayınların atıf etkisi, araştırma gücü, araştırma mükemmeliyeti ve araştırma etkisi gibi göstergelerin değerlendirildiği "Araştırma Kalitesi" alanında BARÜ; dünyada 823'üncü, Türkiye'de 6'ncı ve devlet üniversiteleri arasında 2'nci sırada yer aldı.

Ayrıca BARÜ; "Araştırma Ortamı", "Uluslararası Görünüm" ve "Sanayi" başlıklarında bir önceki yıla göre puanını artırmayı başardı. BARÜ'nün üç kategoride puanını yükseltmesi; araştırma ekosisteminin geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi etkileşiminin artırılmasına yönelik çalışmalarının önemli sonuçlarından biri oldu.

"Bilimsel üretim ve araştırma kalitemizi geliştirerek başarımızı artıracağız."

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, THE 2027 sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, araştırma kalitesini ve uluslararasılaşmayı merkeze alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda elde ettiğimiz sonucu daha ileriye taşımaktır. Araştırma altyapımızı güçlendirmeye, nitelikli bilimsel çalışmalarımızı artırmaya, uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
TürkiyeEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti Yıllar sonra ortaya çıktı 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:25
Fon mağdurları için kritik gün Yeni tedbirler masaya geliyor
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:24:33. #7.12#
SON DAKİKA: BARÜ, THE 2027'de 1201-1400 bandında, Araştırma Kalitesi'nde dünyada 823'üncü oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei