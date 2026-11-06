BARÜ ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri Kutlubey\'de COP31 için tasarıma başladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri ÜNİDES desteğiyle COP31 sürecinde sürdürülebilir peyzaj tasarımları geliştirmek amacıyla Kutlubey Yerleşkesi'nde çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Türkiye sürecine yönelik "Çevre ve İklim" özel çağrı dönemi başvuruları sonuçlandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Peyzaj Kulübü ile Atatürk Üniversitesi Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma/Kurtarma Kulübü öğrencilerinin projeleri desteklenmeye hak kazandı. BARÜ Peyzaj Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalışma için Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri ile Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma/Kurtarma Kulübü üyelerinden oluşan 20 kişilik ekip Bartın'a geldi.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde bir araya gelen iki farklı çalışma grubu üyeleri, iklim dostu peyzaj tasarımına yönelik çalışmalara başladı. Projede iklim değişikliğine uyum, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kampüs yaşamı temelinde alternatif peyzaj tasarımları geliştirilecek. Öğrencilerin akademik bilgi birikimlerini uygulamaya dönüştürmelerine imkan sağlayan çalışmayla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı çevre duyarlılığını artıran ve ekolojik yaklaşımları önceleyen tasarım önerileri ortaya konulacak.

BARÜ ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde sürdürülen çalışmalar neticesinde alternatif projeler hazırlanacak. Projeler, Antalya'da düzenlenecek COP31 etkinliklerinde sunulacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya da BARÜ'de çalışmalarını sürdüren akademisyen ve öğrencileri ziyaret etti. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak gençlerin çevresel farkındalık alanındaki çözüm odaklı çalışmalarının COP31 sürecine katkı sunması temennisinde bulundu.