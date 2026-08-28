BARÜ ve AYBİR'den İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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BARÜ ve AYBİR'den İş Birliği Protokolü

BARÜ ve AYBİR\'den İş Birliği Protokolü
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Bartın Üniversitesi ile AYBİR, akademik ve kültürel iş birliğini geliştirmek için protokol imzaladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), akademik birikimin toplumsal faydaya dönüştürülmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak BARÜ ile İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) arasında akademik gelişim ve sosyo-kültürel alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini içeren iş birliği protokolü yapıldı. Ortak bilimsel çalışmaların, akademik faaliyetlerin ve farklı alanlardaki iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen protokolü, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile AYBİR Genel Başkanı Prof. Dr. Ebubekir Ceylan imzaladı.

Protokol çerçevesinde yükseköğretim, kalkınma, uluslararası ilişkiler ve kültürel miras gibi alanlarda ortak araştırmalar yapılması, çalıştay ve forumlar düzenlenmesi planlanıyor. Eğitim faaliyetlerinde yapılacak iş birlikleri ile bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, sürdürülebilir bir akademik çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Rektör Akkaya, protokolün hayırlı olmasını dileyerek iş birliğinin akademik çalışmaların yanı sıra farklı coğrafyalardaki akademisyen ve yazarlarla etkileşimin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BARÜ ve AYBİR'den İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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