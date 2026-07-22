Başarılı Akademisyenler BUÜ'de Buluştu - Son Dakika
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Başarılı Akademisyenler BUÜ'de Buluştu

Başarılı Akademisyenler BUÜ\'de Buluştu
22.07.2026 12:41
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Bursa Uludağ Üniversitesi, başarılı akademisyenlerini bir araya getirerek yayın başarılarını kutladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik performansı ve nitelikli yayınlarıyla öne çıkan araştırmacıları "Başarılı Akademisyenlerin Rektör ile Buluşması" etkinliğinin 18'incisinde bir araya getirdi.

BTSO'nun katkılarıyla düzenlenen programda; son bir ayda Q1 yayın yapan akademisyenler, dış kaynaklı proje yürütücüleri ile patent, tasarım veya faydalı model tescili alan araştırmacılar katılım göstererek üniversitenin artan bilimsel performansını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

"Müthiş bir yükseliş ivmesi yakaladık"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin hoca başına düşen yayın ortalaması ile yüzde 1 ve yüzde 10'luk dilimdeki nitelikli makale sayılarında önemli bir ivme yakaladığını belirtti. SciVal programı ve Büyük Veri Ofisi'nin çalışmaları sayesinde artık bölüm bazlı akademik kıyaslamalara başladıklarını aktaran Rektör Yılmaz; 2025 yılında bin 497 olan toplam yayın sayısının 2026'nın ilk altı ayında bin 40'a ulaştığını, yüzde 10'luk dilimdeki yayın sayısının ise şimdiden 233'ü yakaladığını vurguladı. Yılmaz, yıl sonunda hedeflerin yüzde 30 oranında aşılacağını ve araştırma üniversiteleri arasında üniversiteler arası iş birliği yayın kategorisindeki liderliğin pekişeceğini ifade etti.

"Yayın sayısının artmasının yanında kalitenin yükselmesi de sevindirici"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise geleneksel hale gelen bu buluşmalara katılımın her geçen dönem artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yayın niceliğinin yanı sıra nitelik ve kalitenin de üst seviyelere taşınmasının önemine dikkat çeken Kırıştıoğlu, yüzde 1'lik ve yüzde 10'luk dilimlerdeki yayınların artık sistemli biçimde takip edilebilir konuma geldiğini kaydetti. Nitelikli yayın artışının önümüzdeki süreçte atıf sayılarına da olumlu yansıyacağını belirten Kırıştıoğlu, üniversitenin akademik vizyonuna sundukları özverili katkılardan ötürü araştırmacılara teşekkür etti.

"İlk 6 ayda geçtiğimiz yılın toplam Q1 yayın sayısını yakaladık"

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da akademisyenlerin başarılarını görünür kılmak ve disiplinlerarası iletişimi artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini verdiğini söyledi. YÖK'ün araştırma üniversitelerini Scopus üzerinden değerlendirme kararıyla birlikte yayın hacminde belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Karaca; yılın ilk altı ayında 447 adet Q1 dereceli yayına ulaşılarak 2025 yılının tamamındaki 463 rakamının neredeyse yakalandığını paylaştı. Karaca, bu başarı tablosuna katkı sunan tüm araştırmacılara teşekkür ederek akademik üretim grafiğini daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Program, başarılı akademisyenlere belge takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Başarılı Akademisyenler BUÜ'de Buluştu - Son Dakika

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