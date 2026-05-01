Başkan Boltaç: "Bu başarı hepimiz için gurur verici"

01.05.2026 10:37  Güncelleme: 10:38
Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatlarında dünya birincisi olan Mustafa Deniz Biçer, elde ettiği başarıyı ve gelecek hedeflerini Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile paylaştı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda dünya birincisi olan Mustafa Deniz Biçer ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada genç şampiyonun başarısı ve hedefleri konuşuldu.

Başkan Boltaç, ziyarette yaptığı değerlendirmede başarının taşıdığı anlamı vurgulayarak, "Bu başarı hepimiz için gurur verici. Gençlerimizin bu düzeyde sonuçlar elde etmesi, geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor" dedi.

Matematik alanındaki başarıların sürdürülebilir olması için gençlerin doğru yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Boltaç, aile ve eğitim desteğinin belirleyici rolüne işaret etti.

Başarı sürecine ilişkin konuşan Mustafa Deniz Biçer ise elde ettiği derecenin planlı çalışma sürecinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu noktaya gelmemde öğretmenlerimin yönlendirmesi ve ailemin desteği çok etkili oldu. Hedefim bilim insanı olmak" ifadelerini kullandı.

Daha önce de uluslararası düzeyde dereceler elde eden genç şampiyon, bir sonraki hedefinin Madrid'de gerçekleştirilecek final aşamasında da aynı başarıyı sürdürmek olduğunu söyledi.

Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

