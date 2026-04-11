Başkan Dutlulu, MASMEK kursiyerleriyle buluştu

11.04.2026 11:32  Güncelleme: 11:44
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASMEK bünyesindeki el sanatları atölyelerini ziyaret ederek kursiyerlerle buluştu ve üretilen eserler hakkında bilgi aldı. Dutlulu, bu merkezlerin sosyal bir dayanışma noktası olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) bünyesindeki el sanatları atölyelerini ziyaret ederek eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Yeni Han'daki eğitim merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dutlulu, yürütülen çalışmalar ve üretilen eserler hakkında bilgi aldı.

MASMEK ziyaret programında Başkan Dutlulu'ya, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. Atölyeleri tek tek gezen Başkan Dutlulu ve beraberindekiler, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarını yerinde inceledi.

İğne oyasından ahşap işlemeciliğine, seramikten dokuma sanatına kadar pek çok farklı branşı inceleyen Başkan Dutlulu, MASMEK'in sadece birer üretim alanı olmadığını vurguladı. Dutlulu, bu merkezlerin aynı zamanda dayanışma, öğrenme ve kişisel gelişimin güçlendiği çok kıymetli birer sosyal buluşma noktası olduğunu ifade etti.

"MASMEK ile hem öğreniyor hem paylaşıyoruz"

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyerek kendileriyle sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, "MASMEK, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, yeteneklerini keşfettiği ve kültürel değerlerimizi yaşattığı çok kıymetli bir çatı. Burada sadece bir şeyler üretilmiyor; aynı zamanda çok güzel bir paylaşım ve öğrenme süreci yaşanıyor. Kursiyerlerimizin emeği, sabrı ve bu atölyelerden çıkan her bir eser bizler için çok değerli. Emek veren, öğrenen ve bu kültürü geleceğe taşıyan tüm vatandaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Besim Dutlulu, Eğitim, Son Dakika

