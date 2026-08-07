Belediye başkanından Kur-’an kursu öğrencilerine forma jesti
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yaz Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan Alakoç Mahallesi'ndeki öğrencilere Amedspor forması hediye etti. Çocuklarla sohbet eden başkan, ömür boyu Kur'an gölgesinde yaşamaları temennisinde bulundu.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kur'an kursu eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere forma hediye etti.
Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yaz Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan Alakoç Mahallesi Kur'an kursu öğrencilerine Amedspor'un formasını hediye etti. Çocuklarla bir araya gelen Başkan Karamehmetoğlu; onlarla sohbet edip, ömür boyu Kur'an gölgesinde yaşamaları temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Eğitim › Belediye başkanından Kur-’an kursu öğrencilerine forma jesti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?