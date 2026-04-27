Başkan Kocaman: "Gençler en önemli değerlerimiz"

27.04.2026 10:54  Güncelleme: 10:55
Lise öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Böylesine özel ve güzel bir ilçede yaşamanın, bu toprakların bir parçası olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Siz gençler, bu güzelliği geleceğe taşıyacak olan en önemli değerlerimizsiniz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kartepe'nin doğasıyla, turizmiyle ve gelişen vizyonuyla güzel bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kocaman, "Böylesine özel ve güzel bir ilçede yaşamanın, bu toprakların bir parçası olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Siz gençler, bu güzelliği geleceğe taşıyacak olan en önemli değerlerimizsiniz" dedi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Kocaman, meslek seçiminin sadece bir iş olmadığını, gelecek tercihi olduğunu belirtti. Kocaman, gençlere mesleklerini sırf popüler olduğu için değil ruhlarına hitap ettiği için seçmeleri gerektiğini vurgularken; hangi işi yaparlarsa yapsınlar o alanın en iyisi olmak için çok çalışmaları ve vicdanlarını her zaman pusula yapmaları gerektiğini ifade etti. Avukatlığın kendisine adaleti, belediye başkanlığının ise hizmet etmeyi öğrettiğini söyleyen Başkan Kocaman, etik değerlere bağlı kalmanın önemine dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

