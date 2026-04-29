Başkan Yılmaz'dan gençlere tavsiyeler - Son Dakika
Başkan Yılmaz'dan gençlere tavsiyeler

Başkan Yılmaz\'dan gençlere tavsiyeler
29.04.2026 13:13  Güncelleme: 13:18
Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Sınıfları ve atölyeleri gezen Oktay Yılmaz, eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra okulda düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı' programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deneyimlerini anlattı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Oktay Yılmaz, gençlerden hedefleri ve idealleri doğrultusunda yaşamalarını istedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'da gençler için hayata geçirilen projeleri anlattı. Yılmaz, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti. Yıldırım'a kazandırılan kütüphanelerin kültürel dönüşümün simgesi haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Gençler için attığımız her adımı, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Yıldırım'daki çalışmalarımızın merkezine çocuk ve gençleri koyduk. İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz ve sosyal yaşam alanlarımız başta gençler olmak üzere her yaştan hemşehrimizin uğrak noktası haline geldi. Hayata geçirdiğimiz projelerle Yıldırım'ı gençler için çekim merkezi haline getirdik. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yıldırım'ın geleceğini gençler ve çocuklarla birlikte inşa ediyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı bize güç veriyor. Gençler ve çocuklarımız için ne yapsak az. İnanıyoruz ki güçlü gelecek, güçlü bir gençlikle mümkündür" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Başkan Yılmaz'dan gençlere tavsiyeler - Son Dakika

Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz'dan gençlere tavsiyeler - Son Dakika
Advertisement
