Uyum Haftası Başladı: Minik Öğrenciler İlk Ders Zilini Çaldı

Ankara'da okul öncesi, ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencileri için 'Uyum Haftası' başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim kapsamında, okul öncesi, ilkokul 1. ve 5.sınıf öğrencileri için 'Uyum Haftası' programına başlandı. Rehberlik çalışmaları doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasında, çocukların öğretmenler ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek. Çankaya Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda da minikler için ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin ilkokul günü heyecanına ise veliler de eşlik etti.

"Çok heyecanlıyız"

İlk okul gününde çocuğuna eşlik eden veli Ali Erdem Sunar hem kendisinin heyecanını hem de çocuğunun okula ilk adımında duygulandıklarını ifade ederek, "2026-2027 yılı arasında bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hepsine sağlık, sıhhat ve huzurlu bir yıl geçirmesini diliyoruz. Konuşurken zaten farkına varılıyordur, çok heyecanlıyız. Ana sınıfına da bu okulda geldiği için birinci sınıfta da açıkçası çok yabancılık çekmedik. Hazırdık zaten. Hocamız da sağ olsun bu konuda yardımcı oldu. Güzel bir karşılama ile bizi karşıladılar. Okulumuzun aynı şekilde tüm imkanları da aynı şekilde gayet güzeldi. Güzel bir karşılama oldu" diye konuştu.

Velilerle 'Uyum Çemberi Etkinliği' gerçekleştirildi

MEB tarafından yayınlanan Okula Uyum Rehberleri kapsamında 'Uyum çemberi Etkinliği' uygulandı. Oyun ve etkinliklerle öğrencilerin ve velilerin birbirleriyle tanışmaları, okula aidiyet duygusu kazanmaları ve okul kurallarına eğlenceli bir şekilde uyum sağlamaları hedeflendi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün uygulanacağı belirtildi.

Velilere 3 saati aşmayacak şekilde idari izin verilecek

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde 7-11 Eylül tarihlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde üç saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftasıyla başlayacak aile katılımı, 'Ailemle Okul Yolu Programı' kapsamında gelişim ve rehberlik çalışmalarıyla eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Ayrıca okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan 'Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri' ile çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve okul deneyimlerini kayıt altına almaları, birlikte öğrenmeleri ve eğitim yolculuklarına ilişkin hatıralar biriktirmeleri sağlanacak."