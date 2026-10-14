Batman'da imam hatip lisesinde tatbikatta öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaparak tahliye oldu - Son Dakika
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Batman'da imam hatip lisesinde tatbikatta öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaparak tahliye oldu

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Batman\'da imam hatip lisesinde tatbikatta öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaparak tahliye oldu
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Batman Merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında tahliye tatbikatı yapıldı. İlk uyarıyla öğrenciler Çök-Kapan-Tutun uyguladı, ikinci uyarıyla bina güvenli tahliye edildi; tatbikat Türkiye genelinde eş zamanlı yapıldı.

Batman Merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde personel ve öğrencilere yönelik, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, eğitim yöneticileri, AFAD ve MEM AKUT ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikat öncesinde öğrencilere bilgilendirme yapıldı. İlk uyarıyla öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı. İkinci uyarının ardından okul binası güvenli şekilde tahliye edildi. Türkiye genelindeki okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatlarla öğrencilerin ve okul personelinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve acil durumlarda doğru davranışların pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriGüvenlikTürkiyeBatmanGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da imam hatip lisesinde tatbikatta öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaparak tahliye oldu - Son Dakika
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