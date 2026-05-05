Batmanlı Öğrenciler Robot Yarışmasına Katılıyor
Batmanlı Öğrenciler Robot Yarışmasına Katılıyor

Batmanlı Öğrenciler Robot Yarışmasına Katılıyor
05.05.2026 19:49
Batman'dan 76 öğrenci, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına Batman'dan 76 öğrenci ve danışman öğretmenlerden oluşan kafile, 58 robotla katılıyor.

"Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek yarışma öncesinde öğrenciler, düzenlenen programla Antalya'ya uğurlandı. Uğurlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Eğitim Müfettişleri Başkanı Hamit Aydın, Şube Müdürü Emrullah Aslan, öğretmenler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen yarışma; öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve üretme becerilerini geliştirmeyi, teknolojik gelişmeleri yakından tanımalarını ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor. Programda öğrencilere başarı dilekleri iletilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de kafileye hayırlı yolculuklar dileyerek yarışmada başarılar temennisinde bulundu.

Her yıl farklı bir ilde gerçekleştirilen organizasyon, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmanın yanı sıra, öğrencilerin bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürmelerine de önemli katkı sağlıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim

